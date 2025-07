Lejos de Felipe VI y Letizia Ortiz: así fue el especial reencuentro de la princesa Leonor y la infanta Sofía

La relación entre la princesa Leonor y la infanta Sofía siempre ha sido muy cercana. Es por esto que ahora que ya no viven juntas y no pueden hablarse todos los días como solían hacerlo antes, las hermanas aprovechan al máximo cada oportunidad que tienen de verse, como recientemente lo hicieron en una reunión sorpresa en donde no estuvieron presentes Felipe VI y Letizia Ortiz.

La princesa Leonor y la infanta Sofía se reunieron por una íntima cita en Asturias

La tarde del jueves 3 de julio, el Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano, en donde actualmente la heredera a la corona española está cursando un grado militar, hizo escala en el municipio de Gijón. Esta parada se convirtió en la oportunidad perfecta para que la infanta Leonor viajara hasta la comunidad autónoma de Asturias, con el fin de encontrarse con la princesa Leonor y compartir un rato a solas.

Y para disfrutar del tiempo juntas, las hijas de Letizia Ortiz y Felipe VI se dirigieron al restaurante de la Casona de Jovellanos, donde pasaron una tarde amena y pudieron actualizarse sobre todo lo que han pasado en este tiempo alejadas. Y debido a lo especial de esta ocasión, los propietarios del local documentaron este momento con un par de instantáneas en donde aparecen Leonor y Sofía posando alegres, demostrando lo bien que les hizo esta cita.

La princesa Leonor y la infanta Sofía pasaron una tarde juntas en Asturias Instagram. @casonadejovellanos

Si bien hace un par de semanas también habrían podido verse en la visita exprés de la futura reina a Madrid, no fue suficiente para ellas. Ya que en estos casi dos años que lleva su formación militar, se han perdido de varios eventos importantes, como la graduación de Leonor, en donde solo contó con la compañía de los reyes.

¿Qué sigue para la princesa Leonor y la infanta Sofía?

Actualmente, la princesa Leonor, de 19 años; y la infanta Sofía, de 18, están en un momento clave para su futuro, tanto a nivel personal como profesional.

En primer lugar, la hija mayor de Felipe VI y Letizia Ortiz, debe continuar con la formación militar a la que se sometió como parte de su preparación como heredera al trono. Una vez concluida, comenzaría a asumir mayores responsabilidades como la siguiente en la línea de sucesión.

Por otra parte, la infanta Sofía recién se graduó del bachillerato, etapa que cursó en la UWC College de Gales. De modo que aunque aún no se ha revelado en qué institución continuará con sus estudios, la joven está próxima a ingresar a la universidad, y según expertos, existen grandes posibilidades de que no quiera estar en otro país y decida regresar a España.