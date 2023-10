Las celebridades que lograron vencer el cáncer de mama y las lecciones de vida que nos dejan

El cáncer de mama se ha convertido en una de las principales causas de defunción entre las mujeres en los últimos años. Según datos de la OMS, en 2020 se diagnosticó en todo el mundo, 2.3 millones de casos nuevos de esta enfermedad.

Por eso, hoy te hablaremos sobre algunas de las celebridades que han padecido este cáncer, para conocer su historia de lucha y valentía que vale la pena ser recordada.

Kylie Minogue

En el año 2005, la cantante Kylie Minogue se encontraba de gira con su tour ‘Show Girl’ cuando le detectaron cáncer de mama. En aquel entonces, la australiana tenía 39 años de edad.

La cantante Kylie Minogue tenía 39 años cuando le detectaron cáncer de mama Instagram @kylieminogue

Sin embargo, gracias a que se sometió a quimioterapia y a cirugía, la intérprete de Can’t Get You Out of My Head quedo libre de la enfermedad y es actualmente una de las estrellas que ha compartido abiertamente su lucha.

Cynthia Nixon

La reconocida actriz que interpretó a Miranda en ‘Sex and the city’ padeció cáncer de seno en 2006. Aunque esto lo reveló hasta 2008, pues no quería hacerlo público para que los medios no hicieron drama. Por lo que muy pocas personas se enteraron de su situación, e incluso comentó que programó su cirugía para un domingo, para no tener que faltar a una obra en la que participaba en ese momento.

Cynthia Nixon tuvo cáncer en 2006 pero lo reveló hasta 2008, cuando ya había superado la enfermedad Instagram @cynthianixon

Desde que pasó por esta enfermedad, Nixon ha estado muy de cerca con asociaciones y ha buscado concientizar sobre la lucha contra el cáncer de mama.

Daniela Romo

La actriz y cantante mexicana Daniela Romo se enfrentó a una dura batalla contra el cáncer de mama cuando tenía 52 años de edad, en 2005. Aunque fue un proceso que también marcó su salud mental, luego de 7 meses de tratamiento con quimioterapia y radioterapia, así como una mastectomía parcial, salió adelante.

Daniela Romo logró superar el cáncer tras 7 meses de tratamiento y cirugía Instagram @danielaromoweb

Actualmente, participa de manera constante en foros en donde platica su experiencia de vida, para concientizar sobre esta enfermedad de la que se dice así misma que es una sobreviviente.

Angélica María

Angélica María padeció cáncer de pecho en 1997 Instagram @angelicavaleoriginal

La novia de México también fue diagnosticada con cáncer en 1997, tan solo un año después de que su madre perdiera la vida también a raíz de lo mismo. Por ello, Angélica María decidió someterse a una mastectomía en la que se le retiró uno de los senos.

Patricia Reyes Spíndola

La actriz Patricia Reyes Spíndola fue diagnosticada con cáncer en 2012 Instagram @patriciareyesspindola

Otra de las famosas que llegó a padecer esta enfermedad fue Patricia Reyes Spíndola en 2012 y, unos años después, tras someterse a tratamientos y recuperarse, publicó su libro ‘La vuelta da muchas vidas’, en la que relató todo el proceso por el que pasó para superar la enfermedad.

Angelina Jolie

Este caso es muy peculiar y distinto a los anteriores ya que, si bien nunca se le llegó a detectar cáncer de mama, Angelina Jolie se sometió a una doble mastectomía preventiva para evitar la enfermedad.

Angelina Jolie se sometió a una doble mastectomía para prevenir el cáncer de mama Instagram @angelinajolie

Esto debido a que la actriz se realizó pruebas y exámenes genéticos en los que indicaban altas probabilidades de desarrollar cáncer en un futuro, más el antecedente de que su madre también había fallecido por lo mismo.

Por último, debemos resaltar que, aunque cada una de ellas asumió de distinta manera la enfermedad, en todo momento mostraron coraje, valor y la fuerza necesaria para salir adelante, sin dejarse vencer a pesar del dolor y la tristeza que pudieron sentir por atravesar esa situación.