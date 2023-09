“Las mujeres somos capaces de levantarnos ante las adversidades": Gloria Trevi

Gloria Trevi posó por vez primera para Vanidades en 20019. En esa ocasión, la cantante, de ahora 55 años, reveló cómo se ha levantado frente a los obstáculos que han surgido a lo largo de su carrera.

Durante la entrevista realizada previa a la gira Diosa de la noche, Gloria se presentó con una imagen alejada a la “chica rebelde del pop” de los inicios de su carrera.

Mostrándose como una artista madura, una madre comprometida y como una voz que se alza para defender los derechos de las mujeres, Gloria nos permitió conocer a la mujer, más allá del glamour y fama de la cantante.

Mientra semana a semana, Ellas soy yo relata lo que vivió la cantante. Aquí un fragmento de la conversación que, en exclusiva, Vanidades tuvo con Gloria Trevi.

Vanidades (V): ¿Cómo te sientes al protagonizar, por vez primera, la portada de Vanidades?

Gloria Trevi (GT): “Bastante bien y contenta. Es una revista que me gusta mucho y que leía desde chiquita, ya que es super- femenina; siempre ha dado buenos tips de belleza. Tengo muchos recuerdos con Vanidades y es que fue mi aliada cuando estaba aprendiendo a maquillarme. Me siento muy emocionada de ser parte de ella en esta ocasión”.

El estilo de Gloria Trevi marcó tendencia durante los 90 Ebet Roberts/Redferns

V: Conocemos a Gloria en el escenario, pero ¿cómo eres tú en la vida real?

GT: “Soy paciente y superdisciplinada; y también explosiva, pero es difícil que estalle, aunque cuando sucede es como si mezclaras dinamita, pólvora y gasolina. La vida me ha dado experiencias que me han enseñado a controlarme mucho. Soy muy amorosa y no me gusta lastimar a nadie, entonces tardo en revelarle a alguien sus verdades; incluso puedo decir que trato de decírselas bonito, pero si no entiende y me colma el plato es cuando reviento (risas)”.

V: Estás al pendiente del rol que tiene la mujer en la sociedad, ¿qué crees que debemos hacer para empoderarnos y de qué manera te involucras para que otras mujeres crezcan?

(GT): “El empoderamiento de la mujer no es sólo decir: ‘Soy chingona’, o que no nos vamos a dejar de los hombres. No se trata de eso, es contribuir al mundo, hacer un cambio y demostrar ese valor.

En mi caso, pienso que por medio de mi música llevo a cabo una parte que me parece esencial. Y hablar también es importante..

Esperé mucho tiempo para hablar… Quería que fuera en el momento preciso, no para dar lástima, sino para demostrar que las mujeres somos capaces de levantarnos ante las adversidades.

He platicado con mujeres maltratadas, otras que han sido privadas de su libertad y tengo la intención de hacer cosas importantes, proyectos que estoy desarrollando poco a poco y de los que hablaré cuando sean realidad. El empoderamiento femenino es un tema que me preocupa y que, sin duda, me ocupa”.

V: ¿Qué significa para ti ser y vivir como una mujer empoderada?

GT: “En definitiva implica ser activa y estar dispuesta a ayudar, porque esto no se trata únicamente de empoderarnos entre nosotras: también debemos hacer algo los demás, sin importar si se trata de un hombre o de una mujer.

No me gusta vanagloriarme cuando pido ayuda de la gente y a mis seguidores; y es que quiero que observen que lo que aportan realmente es muy útil”.