Las mejores películas para disfrutar el Otoño y creer en el amor

El otoño es una época perfecta para envolvernos en mantas, preparar una taza de chocolate caliente y disfrutar de una buena película que nos haga sumergirnos en intrigas, pasar del llanto a la risa, y para eso, las novelas de Jane Austen son perfectas.

Desde la comodidad de tu casa, en cualquier plataforma de streaming. Este es el mejor momento para aprovechar de las tardes más acogedoras del año, reviviendo las maravillosas adaptaciones de las novelas que Jane Austen escribió hace siglos.

Sabemos que Jane Austen es una autora icónica, famosa por sus romances y personajes memorables, pero las adaptaciones de sus historias al cine son capítulo aparte. De hecho, sus tramas han servido de inspiración para muchísimas películas.

Entre las cintas que se han inspirado, de una manera más libre, en los textos de Jane Austen destacan: Clueless (que está basada en Emma ), Material Girls y From Prada to Nada (ambas basadas en Sense and Sensibility ) o Bridget Jones’s Diary (basada en Pride and Prejudice ).

En esta lista, sólo te presentamos una selección de las mejores películas (no series) basadas en novelas de Jane Austen que son perfectas para disfrutar en otoño (y cualquier otro momento del año).

¡Prepárate para sumergirte en un mundo lleno de intrigas y una buena dosis de romance!

1) Orgullo y Prejuicio (2005)

A diferencia de la adaptación clásica protagonizada por Colin Firth y Jennifer Ehle (2005), esta versión se toma algunas agradables licencias, que la vuelven más ágil en su narrativa.

La ambientación es perfecta y te logra transportar a la Inglaterra del siglo XIX. Así, puedes presenciar como Elizabeth Bennet (Keira Knightley) cambia de opinión sobre Mr. Darcy (Matthew Macfadyen) en este drama romántico.

2) Sentido y Sensibilidad (1995)

Dirigida por Ang Lee y protagonizada por Emma Thompson y Kate Winslet, esta película retrata de manera hermosa la historia de las hermanas Dashwood.

La adaptación es súper hábil y muy divertida, por lo que te logra transmitir las emociones de los personajes, hasta sumergirte en un torbellino de amor y desafíos familiares.

Y cómo olvida la actuación de un muy joven Hugh Grant.

3) Emma (1996)

Con Gwyneth Paltrow brillando en el papel principal de Emma Woodhouse, esta adaptación te transportará a la encantadora y divertida comedia costumbrista de Jane Austen.

La historia es ingeniosa y está repleta de situaciones cómicas y enredos amorosos.

Pero, si buscas una versión más ágil, con un vestuario impresionante y actuaciones más fluidas, amarás la versión del 2020. Donde Anya Taylor Joy nos cautiva dando vida a una joven inglesa caprichoso y un tanto entrometida.

4) Mansfield Park (1999)

¿Buscas algo diferente? Esta adaptación dirigida por Patricia Rozema toma un enfoque más moderno de la novela de Austen y es perfecta para aquellos que están dispuestos a explorar nuevos horizontes.

Déjate sorprender por esta película y su visión única de la época, con actuaciones sólidas y una dirección audaz.

5) Amor y Amistad (2016)

Esta ingeniosa y entretenida comedia costumbrista está basada en la novela corta de Austen, Lady Susan. En ella, Kate Beckinsale brilla en el papel principal y nos sumerge en un intrincado juego de amores y manipulaciones.

6) Persuasión (1995)

Terminamos esta lista con una película que nos cautiva con una hermosa historia de segundas oportunidades de amor. Amanda Root y Ciaran Hinds nos llevan de la mano a través de un emotivo retrato de la historia de Anne Elliot y el Capitán Wentworth. Prepárate para emocionarte y suspirar con esta conmovedora adaptación.

Estas son solo algunas de las muchas adaptaciones de Jane Austen disponibles para ver. Ya sea que estés de humor para un clásico intemporal o una versión más moderna, hay una película perfecta.

Así que ponte cómoda, enciende la televisión y sumérgete en el maravilloso mundo de Jane Austen este otoño. ¡No te arrepentirás!