Las mujeres de Antonio banderas: Conoce a las famosas que marcaron el corazón del actor

El talento de Antonio Banderas cuenta con el reconocimiento mundial debido a la gran influencia en el imaginario colectivo que han tenido sus múltiples papeles en pantalla grande. Por dar solo unos cuantos ejemplos: La máscara del zorro (1998), La piel que habito (2011) y Dolor y gloria (2019) son algunos de los títulos que han llevado a la cima al intérprete, quien además de ser actor, ya cuenta con una carrera como empresario.

Sin embargo, muchos de los logros obtenidos por la leyenda, no hubieran podido ser obtenidos de no haber sido por el apoyo incondicional de ciertas mujeres en su vida, cuyo amor por ellas le sirvieron como motor para inspirarse en sus interpretaciones. Aunque, cabe mencionar que la lista no es corta, pues de ser así, Banderas no contaría con la fama de “galán” que tanto lo caracteriza.

Las mujeres de la vida de Antonio Banderas

Ana Leza Antonio Banderas y Ana Leza

La actriz española fue la primera en robar el corazón del malagueño, siendo ella la primera mujer en desposarlo, después de haberse conocido en 1987 en un bar de la calle Infantas de Madrid.

Cabe destacar que ella formó una parte fundamental de la vida de Antonio, con quien estuvo casada por ocho años, ya que según relata el mismo actor, fue ella quien le ayudó a traducir el guión de Los reyes del mambo, la primera película del actor en Hollywood, en la cual no hubiera podido obtener el papel de no haber sido por Ana.

Lamentablemente, después de los años de apoyo incondicional entre ellos, el divorcio fue inminente ante un conflicto de intereses en el cual el malagueño terminó cediendo ante su gran primer amor.

Melanie Griffith

Antonio Banderas y Melanie Griffith

Justo en el año de su divorcio con Leza, la famosa actriz hollywoodense Melanie Griffith apareció en el camino del intérprete, durante la grabación de la película Too Much y ambos famosos no tardaron en anunciar su boda, tras unos cuantos meses de noviazgo, oficializando la unión en 1996, con una gran boda celebrada en Londres.

Melanie se convirtió en la primera y única mujer en darle una hija al actor: Stella del Carmen, quien actualmente es mayormente conocida como Stella Banderas, de 27 años de edad y, quien a diferencia de las otras hijas de su madre, no ha sacado provecho de su privilegio de “nepo baby”, optando por manejar un perfil, más bien, muy discreto.



Nicole Kimple

Antonio Banderas y Nicole Kimple, su actual pareja

Finalmente, después de pertenecer a una de las parejas más queridas del medio por más de 20 años, Antonio Banderas volvió a abrirse al amor y su corazón quedó flechado por una banquera, a quien conoció en 2014 en una fiesta en Cannes, donde se atrevieron a bailar la pieza Hotel du Cap-Eden-Roc, él aún estando casado con Melanie, aunque no fue hasta su divorcio definitivo cuando Banderas y Kimple comenzaron una relación.

Actualmente, a pesar de lo distantes de sus caminos profesionales, Antonio y Nicole han logrado sacar a flote su amor, yendo y viniendo de Londres a Málaga y viéndose más enamorados que nunca, reafirmando el “segundo aire” del galán del cine, quien actualmente tiene 63 años de edad.