De actor a empresario: estos son los negocios que tiene Antonio Banderas

Antonio Banderas se ha convertido probablemente en el español más exitoso de Hollywood gracias a su perseverancia y talento, sin embargo, también ha logrado diversificar su carrera, pues gracias a su gran visión, el actor ha podido tener diferentes negocios, logrando así consolidarse también en el ámbito empresarial.

Por si no lo sabías, Antonio Banderas ha incursionado como empresario desde hace unos años, a la par de sus trabajos actorales en cine, y de los cuáles también ha logrado tener una gran fortuna. Así que si no sabes qué negocios tiene el ex esposo de Melanie Griffith, no te preocupes que aquí te contamos los detalles.



Tiene su propio teatro

En noviembre de 2019, Banderas hizo realidad uno de sus más grandes sueños e inauguro su propio teatro, conocido como Teatro del Soho CaixaBank, también ubicado en Málaga.

En noviembre de 2019, Antonio Banderas inauguró su propio teatro Instagram

Este recinto nació con la finalidad de fomentar la cultura y la interpretación y, aunque durante la pandemia se las vio difíciles, ha logrado salir adelante convirtiéndose también en un centro de formación de las artes.



Restaurantes

El protagonista de El Zorro cuenta con varios restaurantes y a los cuales les ha invertido varios millones de euros, a través del grupo Tercer Acto, una empresa que nació en 2019, con el fin de apoyar al Teatro del Soho que Banderas inauguró, el mismo año, en pleno centro de Málaga.

“Abrimos el primer restaurante, que se llama como el grupo y a la par que el teatro, porque queríamos ofrecerle a la gente un sitio a donde ir después de la función. Y sin esperarlo, surgieron más oportunidades para abrir más locales en los alrededores, decláro Pablo Gonzalo, socio del actor, según recoge El Mundo.

Antonio Banderas tiene también varios restaurantes Instagram

También está en la lista de restaurantes el Atrezzo, Doña Inés, la barra de Doña Inés y la Pérgola del Mediterráneo, los cuales se han convertido de los favoritos de la ciudad.

Ropa, perfumes e inversiones inmobiliarias

Además de lo anterior, el malagueño también tiene en su lista su primera colección de ropa, en colaboración con SELECTED HOMME, además de sus perfumes, que con el paso de los años, se han convertido en un gran referente de fragancias masculinas.

También ha realizado diversas inversiones inmobiliarias y cuenta con varias propiedades en su ciudad natal y en la Costa del Sol. Eso sin contar la lujosa propiedad en la que vivió junto con la madre de su hija Stella Banderas, en Nueva York, y su mansión en el Reino Unido.