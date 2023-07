Mayrín Villanueva y la sana convivencia que tiene con Itatí Cantoral

Mayrín Villanueva es la esposa de Eduardo Santamarina desde hace más de 10 años. Pero el actor estuvo casado años atrás con Itatí Cantoral, con quien tuvo a los gemelos Roberto Miguel y José Eduardo, y aunque esta situación puede parecer incómoda, la realidad es que ambas actrices han sabido llevarse muy bien.

En diversas ocasiones, tanto Mayrín como Itatí han declarado a los medios que tienen muy buena relación y que los hijos de ambas son bastante cercanos a ellas.

Mayrín Villanueva es muy cercana a los hijos gemelos de Itatí y Eduardo. Instagram @mayrinvillanueva

Incluso en una ocasión, Villanueva dijo al programa “Hoy” que su hija Julia y María Itatí se adoran como si fueran hermanas y conviven muy seguido.

“Itatí muchas veces se la lleva con ella, nosotros nos llevamos a María Itatí también, se adoran las niñas como si fueran hermanas”, según la protagonista de Juan Querendón.

‘Mayrín es un ser humano increíble’

Contrario a lo que se pudiera pensar, Itatí Cantoral siempre se ha expresado muy bien de la actual pareja de su ex esposo y asegura que es alguien increíble.

“Mayrín es un ser humano increíble y Julia es mi fascinación, María Itatí es su mejor amiga y además dicen: ‘Nosotros como somos medias hermanas’, ya nunca le he confesado que no son, no digan nada, pero jura que también es su hermana Julia”.

Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina han conformado una bella familia con sus hijos @eduardosantamarinamx / @mayrinvillanueva

La sana convivencia entre ambas familias

Con estas declaraciones, podemos darnos cuenta que existe una buena relación entre los seis hijos que conforman a esta ‘familia mixta’.

Y si llegara a quedar alguna duda de ello,en varias ocasiones Mayrín han compartido fotografías en redes sociales en donde aparecen con los hijos de Itatí Cantoral.