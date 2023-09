Meg Ryan vuelve a actuar y éste es su nuevo proyecto

La reina de las comedias románticas por fin regresa. Después de años de ausencia en la pantalla grande, ¡Meg Ryan vuelve! What Happens Later es el nombre del nuevo proyecto que protagoniza y que se planea estrenar proximamente.

La talentosa actriz de comedias románticas de los años 90 ha vuelto y está preparándose para deslumbrarnos con su último proyecto.

A sus 61 años, Meg Ryan está demostrando que la edad no es un obstáculo para seguir haciendo lo que más ama. En esta película, no solo nos deleitará con su actuación, sino que también mostró sus habilidades como coescritora y directora.

Después de su debut como directora en 2015 con Ithaca, Meg Ryan ha llevado sus talentos detrás de la cámara a un nuevo nivel al unir fuerzas con el talentoso David Duchovny, conocido por su papel en Californication y X-Files. Juntos, forman una pareja destacada en esta nueva cinta, con la que prometen cautivar nuestros corazones.

Cuando supimos por primera vez que Meg Ryan estaba trabajando en What Happens Later, no podíamos contener la emoción. Lo compartió en una publicación de Instagram en mayo de 2022, donde mostraba un emocionante cartel de la película. Dos figuras danzando bajo la nieve nos dieron un pequeño anticipo de la magia que nos espera en la gran pantalla.

La trama de la película nos lleva en un viaje emotivo cuando dos ex amantes se encuentran nuevamente después de décadas. Una tormenta de nieve los deja atrapados en un aeropuerto durante toda una noche, lo que desencadenará una serie de sucesos inesperados y una oportunidad para revivir lo que una vez tuvieron.

Meg Ryan siempre ha sido reconocida por su encanto y carisma en la pantalla, lo que la convirtió en una de las actrices más queridas de su generación. Sus papeles en clásicos como Cuando Harry conoció a Sally, Sintonía de amor y Tienes un correo, la han convertido en una verdadera leyenda del género romántico. Ahora, después de un merecido descanso y enfocarse en su vida personal y su familia, estamos emocionados de verla de regreso en acción.

Meg Ryan y su hija Daisy Especial

Aunque la fama y la atención mediática pueden ser agotadoras, Meg Ryan ha demostrado ser una mujer valiente y decidida. Decidió alejarse de los roles predecibles y, en su lugar, buscó proyectos más íntimos y desafiantes. Su incursión en la dirección le ha permitido explorar nuevas facetas de su talento y ha demostrado ser una artista versátil y resiliente.

Con su regreso a la pantalla grande, Meg Ryan nos recuerda por qué la amamos tanto. Su hermosa sonrisa y su habilidad innata para hacernos suspirar están de vuelta. Prepárense para emocionarse, reír y enamorarse una vez más, porque la espera ha terminado y Meg Ryan está de vuelta para quedarse.