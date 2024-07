¿Regresará Samantha Jones a Sex and the City y así de fácil? Kim Cattrall responde

Mientras continúa el rodaje de la tercera temporada de And Just Like That, el reboot de Sex and the City, volvían los rumores de un posible regreso de uno de los personajes más entrañables de la historia. Sobre la reaparición de Samantha Jones, Kim Cattrall respondió a través de sus redes sociales.

No necesitó hacer un comunicado a través de su representante ni dar una extensa entrevista exclusiva con un medio de prensa, Kim desmintió rumores y aclaró su participación en la continuación de la aclamada serie.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), la actriz respondió a una fan que compartía una publicación sobre la posible reaparición del iconico personaje , Cattrall comentó: “Oh, eso es muy amable, pero (yo) no lo soy”, junto a un emoji que representa un beso.

Los fans de Sex an the City desean ver de nuevo a Samantha Jones. Archivo

Kim Cattrall más allá de Santantha Jones

Con cerca de 50 años como actriz, la actriz británica es reconocida por su icónico papel en la serie “Sexo en Nueva York”. Su interpretación de una mujer fuerte y sexualmente liberada, la catapultó al estrellato, recibiendo un Globo de Oro, dos premios del Sindicato de Actores de Cine, entre otros reconocimientos.

¿Todo un logro? ¡Sí! Pero no es el único y es precisamente ese punto el punto de no retorno. Cattrall desea ser reconocida por su trabajo como actriz, más que por su actuación como Samantha.

Por eso, recientemente se ha involucrado en proyectos como ha participado en nuevos proyectos, como la serie de Netflix “Glamorous”, donde interpreta a Madolyn Addison, y ha hablado sobre su interés en crear su propia sitcom, reflejando su deseo de explorar roles que representen a mujeres de su edad.

Kim Cattrall reapareció en la segunda temporada de And Just Like That, por unos segundos. Getty Images

La tercera temporada de And Just Like That

Confirmado, las amigas con los mejores looks de Nueva York estarán de regreso, pero este tardará un poco en llegar, como consecuencia de la huelga del Sindicato de Actores de Hollywood del año pasado, la cual duró 118 días.

Según informa The Hollywood Reporter: “La tercera temporada del exitoso programa se estrenará en 2025. Y Just Like That sigue a Carrie, Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis) mientras navegan por la complicada realidad del amor y la amistad ahora que tienen 50 años”.

Y aunque Kim Cattrall no aparecerá, sí veremos a Rosie O’Donnell, Mehcad Brooks, Jonathan Cake y Logan Marshall-Green. Lo cierto es que, aunque los amantes de la serie desean ver el regreso de Samantha Jones, las razones de la actriz para no volver a interpretar a la publirelacionista son completamente válidas.