‘The Buccaneers’: la miniserie que debes ver para empoderarte como mujer

Las adaptaciones literarias y las mega producciones acerca de las sociedades aristócratas del pasado no dejan de mostrar su potencial en la televisión, reuniendo a los mejores equipos de mujeres para su producción.

Después del éxito de The Crown, y The Bridgeton, ahora llega The Buccaneers, una mini serie cuyos capítulos ya se encuentran disponibles en Apple TV+ y que cuenta la historia de un grupo de cinco jovencitas estadounidenses que parten a Inglaterra para, además de encontrar el amor verdadero, encontrar una pareja que pueda proveerlas de un mejor estilo de vida.

Este contenido se fue revelando progresivamente con la publicación semanal de cada una de sus entregas, cada miércoles desde el 8 de noviembre, hasta por fin dar un total de 8 capítulos, llenos de diversión, novios fugaces y ¿por qué no? un poco de caos.

¿En que se inspira la historia de ‘The Buccaneers’?

The Buccaners es una serie de drama creada por Katherine Jakeways

Las Bucaneras, título de la serie en español, es la adaptación de la novela homónima de Edith Wharton, cuyo final quedó inconcluso luego de la muerte de la autora en 1937.

Pero, no te impactes, ya que la historia pudo ser terminada por la pluma de la escritora, Marion Mainwaring, quien se encargó de finalizar la obra gracias a las notas y sinopsis que Wharton dejó antes de morir.

En general, podemos mencionar que la sinópsis de la trama se centra en el desarrollo de los caminos de Annabel ‘Nan’ St. George, su hermana Virginia ‘Jinny’ St. George y sus tres mejores amigas: Conchita Closson, Lizzy Elmsworth y Mabel Elmsworth, quienes tienen que ir adaptando su imaginario a las reglas de la alta sociedad londinense, existiendo toda una reflexión sobre el choque cultural.

En el camino para encontrar el verdadero amor, las jóvenes profundizan en su relación para finalmente empoderarse, al darse cuenta de que el verdadero amor no es el fin, sino que son las amigas que haces en el camino y de cómo es posible superar obstáculos compartiendo estrategias del ingenio femenino, sin la necesidad precisamente de recurrir a un hombre para la concreción de proyectos.

Kristine Froseth, Alisha Boe, Matthew Broome, Josh Dylan y Barney Fishwick son algunas de las protagonistas de The Buccaneers

Además del encanto de la historia, sabe destacar que la producción está compuesta completamente por un equipo de mujeres y que cuenta con un excelente acompañamiento musical, siendo grandes artistas representantes del empoderamiento femenino, las encargadas de dotar de ritmo melódico a la historia.

Taylor Swift y Olivia Rodrigo son algunas de las exponentes musicales que complementan a esta entrañable comedia y pueden servirte de motivación para que consigas la manera de comenzar a disfrutar de este contenido de streaming lo más pronto posible, en compañía de tus hijas y amigas.