Ozempic: la nueva adicción de los famosos para bajar de peso

Todo comenzó el año pasado, en Tik Tok, con videos de personas que contaban las experiencia de sus drásticas pérdidas de peso con un ‘medicamento milagroso’. Los hashtags #Ozempic #MyOzempicJourney se viralizaron, los retos no se hicieron esperar #ozempicchallenge y el boom llegó hasta Hollywood, donde varias celebridades son ‘clientes frecuentes’.

Hablamos de la semaglutida –en sus dos versiones, Ozempic y Wegovy–, un medicamento que ayuda a reducir los niveles de azúcar en sangre y a “disminuir el hambre”, al sentir saciedad por más tiempo.

Por supuesto, Kim Kardashian apareció en escena. Se cree que la empresaria e influencer lo usó para perder ocho kilos y poder entrar en el famoso vestido de Marilyn Monroe, durante la gala del MET de 2022, aunque ella asegura que lo consiguió gracias a una dieta estricta, sin carbohidratos ni azúcares.

Lady Gaga también es mencionada como usuaria de Ozempic, además de ser criticada por fans y detractores.

En un video de Tik Tok, en el que anuncia su nueva línea de lipsticks, su rostro dejó ver lo delgada que estaba, o lo que ya se conoce como ‘La cara de Ozempic’, que hace referencia a la transformación que sufre esta parte de cuerpo por la pérdida de grasa: flácida y envejecida.

Incluso en la 95ª entrega de los Premios de la Academia, el tema salió a la conversación cuando el presentador, Jimmy Kimmel, bromeó diciendo: "¡Todos se ven espectaculares! Cuando miro alrededor de esta sala, no puedo evitar preguntarme: ¿Es Ozempic adecuado para mí?”.

Quien sí ha confirmado que lo usa es Elon Musk. En un tweet del 1 de octubre de 2022 le respondió a una seguidora, respecto a ‘cuál era su secreto para lucir en forma, saludable y fabuloso’, la palabra que más de uno se imaginaba: Wegovy.

Quiénes usan Ozempic

Aunque muchas celebridades lo niegan, otras aceptan que lo usan y hablan sin problemas de él.

Por ejemplo, Amy Schumer, que admitió haberlo probado, pero también dijo que no se sintió bien por sus efectos secundarios, al tiempo que criticó a quienes lo han usado y mentido al decir que su pérdida de peso se la deben a ‘comer porciones más pequeñas’.

La cantante Gracie McGraw, hija de Faith Hill, aceptó que utilizó Ozempic en 2022, y que ahora estaba tomando una dosis baja de otro medicamento con efectos de pérdida de peso, pero para tratar su SOP (síndrome de ovario poliquístico), además de hacer ejercicio. Ella lo dice abiertamente porque no quiere que la sigan señalando.

Otra famosa ligada a Ozempic es Julia Fox. Sin embargo, en una entrevista con Entertainment Tonight dijo que sí se había hecho tratamientos de liposucción y bótox, pero “no estoy tomando Ozempic o como se llame”. Además, agregó que ella nunca haría eso porque “hay diabéticos que lo necesitan”.

Lady Gaga lució muy delgada en la última entrega de los premios de la academia.

Chelsea Handler, la comediante, actriz y presentadora, admitió sin tapujos haberlo tomado: “Todo el mundo lo toma. Es un milagro, es demasiado bueno para ser verdad”. Pero dijo haberlo hecho de forma accidental, porque el programa antienvejecimiento que seguía con su médico lo incluía “y se lo daba a cualquiera”, señaló en un podcast. Dijo que una vez que se enteró que era para personas con diabetes, lo dejó.

Sharon Osbourne también reveló en el show británico The Talk, que perdió poco más de 13 kilos, en cuatro meses, luego de inyectarse un medicamento para perder peso, aunque no se refirió al medicamento directamente. Contó que los primeros dos meses sintió náuseas y malestar estomacal, así que lo dejó de tomar y que aún no ha vuelto a subir de peso.

A la lista de quienes niegan haberlo usado se suman Khloe Kardashian y Mindy Kaling, que aseguran que sus siluetas son producto de arduos entrenamientos. ¿Será?

Perder peso con una inyección

Como todo lo que prueban los famosos se convierte en tendencia, el interés por Ozempic y Wegovy ha crecido a tal grado que se llegó a hablar de ventas clandestinas, como refiere el periódico El País en un reportaje publicado en este año.

Su autor, Enrique Alpañés, señala que “en España se puede comprar en la farmacia con receta médica, financiada para los diabéticos: cuatro dosis por 4.24 euros. Sin financiar, para pacientes con obesidad y problemas de salud derivados, la misma presentación cuesta 130 euros”. En tanto, a través de una página de compraventa una caja cuesta 160 euros.

E incluso hubo desabasto del medicamento hacia finales del año pasado. Lo cierto es que la gente está vuelta loca por inyectarse semaglutida y conseguir el cuerpo de sus sueños, sin mucho trabajo más que el de poner su brazo, pierna o estómago, una vez a la semana, para ser pinchado, y claro, el dinero suficiente para sus dosis. ¿Sabrán de los efectos secundarios o posibles riesgos?

Khloe y Kim han sido señaladas por usar Ozempic.

Cabe señalar que en 2017 la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos) aprobó el uso de Ozempic para personas con diagnóstico de diabetes tipo 2, y en 2021 el uso de Wegovy para “el control de peso crónico en adultos con obesidad o sobrepeso con al menos una afección relacionada con el peso, como hipertensión arterial, diabetes tipo 2 o colesterol elevado), para su uso junto con una dieta baja en calorías y un aumento en la actividad física”.

Aunque ambos son el mismo medicamento, la diferencia radica en que Wegovy tiene una dosis más alta de semaglutida (2.4 mg, mientras que Ozempic tiene 1 mg) y no es un medicamento para cualquier persona.

En las redes sociales y Google seguirán creciendo las interacciones y búsquedas al respecto, y las citas médicas en busca de una receta para comprar el fármaco serán cada vez más comunes. Aunque nunca sepamos si el rostro actual de Lady Gaga es resultado de la semaglutida, esta inyección llegó para quedarse y satisfacer no sólo las necesidades de pacientes con diabetes y obesidad, sino el deseo de ser delgado, a cualquier costo.