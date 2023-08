Kylie Jenner muestra cómo es llevar la maternidad antes de los 30

Corría el año 2018 cuando el mundo se vio conmovido por la conformación de la noticia de que, a sus 20 años, la menor del clan Kardashian-Jenner se encontraba esperando a su primer hijo al lado del rapero Travis Scott.

El anuncio hecho por la misma Kylie Jenner por medio de un emotivo video cambió inmediatamente la percepción que la audiencia tenía de este personaje, pues inmediatamente la socialité adquirió un carácter de responsabilidad ante su nuevo rol como madre.

El primer gesto de maternidad que le fue aplaudido a Kylie fue haber tomado la decisión de llevar su embarazo en privado, ya que como ella relató: haber llevado una gestación mediática hubiera sido muy estresante para ella y por ende podría haber afectado al bebé.

Kylie Jenner ya es madre de un niño y una niña

Kylie disfruta de compartir en redes sociales sus momentos al lado de sus hijos @kyliejenner

Antes de cumplir su tercera década de vida, Kylie Jenner ya se ha enfrentado al alumbramiento de dos hijos: la pequeña Stormi y Wolf, quien llegó al mundo en febrero del 2022.

A través de declaraciones hechas en su reality show Keeping Up with the Kardashians los fans de la empresaria han sido testigos de diversas declaraciones donde la también modelo relata que no ha sido fácil enfrentarse a la crianza de dos niños siendo tan joven, a pesar de sentir que nació para desempeñarse como madre.

“Cuando tienes 20 años aún estás tratando de organizar tu vida. No sabes lo que quieres, estás saliendo de la adolescencia y convirtiéndote en un adulto... pero había una cosa que tu madre tenía muy clara: tú", es uno de los mensajes que Jenner ha dedicado a su hija mayor, el cual demuestra que a pesar de sentirse insegura, siempre ha dado lo mejor de sí para afrontar su papel como madre joven.

“La forma en que veo las cosas es mucho más positiva y realmente siento que mi vida no comenzó hasta que la tuve”, es otra de las declaraciones hechas por Kylie acerca de su maternidad a temprana edad.

La llegada del segundo hijo de la multimillonaria también sorprendió a sus casi 400 millones de seguidores @kyliejenner

Kylie Jenner sufrió depresión postparto

Después del nacimiento de su segundo hijo, la fundadora de Kylie Cosmetics reveló que después de sus dos partos padeció depresión y que incluso creyó que nunca volvería a ser la misma.

Sin embargo, el ánimo por no perderse el crecimiento de sus retoños la levantó y la instó a sus seguidoras que pasan por lo mismo a no preocuparse, vivir sus emociones al máximo y a no sentirse solas al respecto, demostrando que hasta las mujeres más famosas del mundo padecen de los estragos de la maternidad.