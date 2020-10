Tips y técnicas para que los niños se relajen. Aplícalos desde casa

Si ahora que los niños volvieron a clases los has notado desmotivados y angustiados, intenta estas técnicas para que se relajen. Pueden hacerse desde casa.

¿Has escuchado sobre la fatiga pandémica? Es probable que no, dado que atravesar una pandemia global no ha sido algo común. Pero este suceso llegó y es momento de voltear para preguntarle a los niños cómo se sienten. La Universidad de California en Los Ángeles lo define como una sensación de apatía, desmotivación y agotamiento mental. Si tus hijos entraron a clase y notaste estos síntomas, prueba estos tips y técnicas para que se relajen.

Relajación de Koeppen para niños

A veces pasa que los niños no expresan sus malestares. Un modo para aliviar su carga de tensión es mediante los ejercicios Koeppen. Esta técnica ayuda a tensar y destensar los músculos, favoreciendo su postura y concentración, afirma la psicóloga Dana Rowels, de la fundación CADAH.

¿Un ejemplo de estas técnicas? El juego del limón para manos y brazos. Imaginen que tienen un limón que quieren exprimir, concéntrense en su mano. Ahora déjenlo caer y noten cómo se relajan sus músculos. Intenten dos veces más con mayor fuerza y repitan del otro lado.

El juego de la semilla

Para estimular la imaginación de los niños, pedagogos y neurólogos de la Universidad de Rochester en EUA crearon un juego inspirado en el crecimiento de un árbol, donde se pretende que tanto padres como hijos aprendan el valor de la paciencia para florecer y alcanzar metas.

¿Cómo empezamos? Iniciamos de rodillas en el suelo con la cabeza agachada y los brazos extendidos hacia adelante. Mientras, escuchamos música relajante de fondo y pensamos en aquello que nos gustaría conseguir. Lentamente nos ponemos de pie con brazos extendidos hacia arriba, como si fuéramos un árbol o planta robusta. La finalidad es que se vayan a dormir con un deseo y despierten con una intención cada mañana.

¡No se olviden de la naturaleza!

La ausencia de contacto con la naturaleza puede tener consecuencias para los chicos en materia psicológica. Esto debido a que son incapaces de apreciar el valor de otros seres vivos, así lo afirma el periodista Richard Louv, autor de Last Child in the Woods: Saving Our Children from Nature-Déficit Disorder.

Es recomendable visitar espacios vivos, como granjas, jardines o bosques.

Sácale buen provecho al internet

¿No sabes cómo explicarle a tus hijos de un modo fácil por qué es vital estar en casa? La UNICEF, junto con las telemarionetas de 31 minutos, se encargan de informar de modo divertido e inteligente todo lo referente con la pandemia y COVID-19.

Por Carolina M. Payán / Intro redacción Vanidades