3 aspectos imprescindibles a la hora de elegir lencería

Es importante prestar atención a cada uno de los detalles de nuestra personalidad, no solo por fuera, sino también por dentro; siendo la metáfora ideal el uso de prendas exteriores e interiores.

Parte del autocuidado tiene que ver con procurar detalles para nosotras mismas, a pesar de que las personas de nuestro alrededor no lo noten. Por eso es importante tener gestos sensibles a la hora de elegir nuestra ropa interior.

Además de ser un detalle que añade toques coquetos a nuestro aspecto, la lencería es un imprescindible del día a día, ya que forma un complemento directo de la ropa exterior. Así que, tomando esto en cuenta, te presentamos 3 aspectos imprescindibles a tomar en cuenta para no equivocarte a la hora de comprar tus piezas de ropa interior.

La lencería es un aspecto de tu look que nunca deberías descuidar

Conoce tu cuerpo

No es posible elegir las prendas adecuadas para ti si no conoces a la perfección tu anatomía, por lo que no está de más sentirte y tomar algunas de tus medidas para descubrir cuáles son las tallas ideales para ti.

Siempre sabotea el outfit no haber hecho una buena elección de ropa interior, ya que muchas veces utilizar una talla más pequeña o más grande puede reflejarse por medio de pliegues o a través de la evidencia de algunas partes de la piel que quedan al descubierto.

Toma en cuenta la calidad

Si bien, los conjuntos de lencería no son un tipo de prenda barata, en comparación con algunas prendas exteriores, vale la pena invertir en conjuntos de calidad, que vayan a tener utilidad a largo plazo.

Al ser prendas en constante roce con otras, y al ser literalmente tu segunda capa de piel, es importante que cuenten con tela de calidad y refuerzos que aseguren que no vayan a romperse, ni dejar al descubierto detalles de nuestra intimidad.

Empoderate haciendo las correctas elecciones de lencería

Piensa en otros elementos de tu clóset

Es imprescindible a la hora de elegir tus conjuntos de lencería, que tomes en cuenta las prendas exteriores con las que vas a combinarlos, ya que de esto dependerá si eliges piezas sin tirantes, en tonos nude o con encaje. Todo influye, así que no te dejes llevar por la emoción de comprar un conjunto solo por ser sexy y razona tu futura adquisición con este y los consejos anteriores para elegir la ropa interior ideal.