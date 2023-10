4 nuevas tendencias en lencería, según Jennifer López

La cantante y actriz Jennifer López ha lanzado una nueva colección de lencería en colaboración con la marca italiana Intimissimi. Llamada “This Is Me Now”, la propuesta está inspirada en el próximo álbum de la artista (“This Is Me... Now”). En ambas producciones se refleja el estilo característico de la artista, que combina la sensualidad con la elegancia.

“This is Me Now” está compuesta por una variedad de piezas de ropa interior y para casa, desde sujetadores y braguitas hasta bodys, batas de baño y pijamas. Las prendas están confeccionadas en delicados textiles, como encaje, seda y algodón, e incluyen detalles delicados, como bordados y transparencias.

La lencería es profundamente íntima – es un abrazo que te empodera a sentirte libre y hermosa Jennifer López

La intérprete de “On the Floor” reconoce el poder del interior. “Es algo delicado, algo suave que sin embargo revela la confianza en ti misma”, comenta la empresaria, quien ha demostrado la importancia de la seguridad en uno mismo para poder alcanzar metas más altas.

Así, su nueva propuesta es agradable a la vista y suave al tacto. Y para coordinar con el guardarropa de la mujer contemporánea, la propuesta está disponible en una favorecedora gama de tonos: desde el clásico champán, pasando por el elegante negro, hasta un audaz verde jade. Por lo que no sólo combina con las principales tendencias de otoño, también le va bien a la piel de las latinas.

Ésta es la segunda colaboración de Jennifer López y la firma italiana Intimissimi. Especial

Cuáles son las tendencias de la colección de lencería

La colección de Jennifer López incluye algunas de las tendencias más importantes en la lencería actual. Aquí las 4 propuestas más importantes:



El regreso del encaje: El encaje es un elemento clásico de la lencería que ha vuelto a estar de moda en los últimos años. En la colección de Jennifer López, este delicado tejido ornamental se utiliza para crear piezas sensuales y elegantes. Modelos sensualmente cómodos: Antes se priorizaba el diseño, ahora se busca que las mujeres se sientan tan cómodas con lo que traen puesto que se sientan cómodas y sensuales. Por eso, la colección de Jennifer López está diseñada para ser cómoda y favorecedora para todas las mujeres. Tallas para todos los cuerpos: La colección de Jennifer López está diseñada para adaptarse a una variedad de cuerpos. Esto refleja el compromiso de la marca con la inclusión y la diversidad. Una tendencia que cobra fuerza y permite visibilizar Elementos de buena suerte: Jennifer Lopez decoró la colección con un detalle muy especial: el colibrí. Con este símbolo, la artista busca transmitir mensajes de buena suerte, resiliencia y energía vibrante.

A principios de año, J.Lo habló con Bazaar habló sobre su colaboración con Intimissimi: “Animan a las mujeres a sentirse seguras de su piel y, lo que es más importante, ¡a aceptar ese sentimiento! Los diseños reflejan eso. Todas sus piezas son elegantes, lujosas y ponibles. Te sientes inspirado y empoderado tan pronto como te lo pones”.

La colección de Jennifer López, que salió hoy a la venta, entrelaza las nuevas tendencias de lencería que ofrecen propuestas inclusivas, celebran de la feminidad con delicadeza y le permiten explorar su sensualidad, para ayudarlas a sentirse más seguras y empoderadas.