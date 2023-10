5 looks y peinados de Taylor Swift que son ideales para mujeres de 35 años

Taylor Swift es una de las cantantes más reconocidas de la última década, sin embargo no solo su talento destaca, pues también se ha convertido en un referente de moda y estilo gracias a sus diferentes looks y peinados, los cuales son también una buena opción para mujeres de 35 años.

Asimismo, a lo largo de su carrera musical le hemos vistos varios estilismos, con los que se ha convertido en un ícono pop para las generaciones actuales, aunque también se adaptan a mujeres adultas que quieran renovar su estilo.

Vestido negro con botones dorados

Este look con vestido negro de Taylor Swift es ideal para mujeres de 35 años Especial

En los recientes MTV Video Music Awards, Taylor Swift nos demostró la gran madurez en la que se encuentra no solo a nivel musical, sino también en lo personal. El elegante look que le vimos en estos premios, conformado por un vestido negro con botones dorados de Versace, así como su cabello recogido, es prueba de la evolución de su estilo de lo juvenil a la edad adulta.

Cabello lacio con flequillo

El cabello con flequillo es una excelente opción para rejuvenecer tu estilo Especial

Otra de las características de la estadounidense son sus haircutes con flequillo, los cuales ha sabido adaptar muy bien a lo largo de los años. Por lo cual, este estilo de cabello se convierte también en una gran opción para mujeres de 35 años que buscan rejuvenecer su rostro unos años, sin tener que acudir a drásticos cambios de look.

Conjunto con capucha

Las prendas con capucha son una de las principales tendencias para esta temporada Especial

Ahora que si ya pasas de los 30 y buscas adaptarte a las tendencias del momento, súmate a las prendas con capucha, tal y como lo hizo la cantante, y las cuales están predominando para esta temporada de Otoño-Invierno.

Durante los iHeartRadio Music Awards de este año, la intérprete de Shake It Off lució un look de Alexandre Vauthier Couture, que consistía en una chaqueta con capucha, pantalones ajustados y botas altas, todo confeccionado con lentejuelas que la hicieron brillar a lo máximo.

Las ondas y el cabello de lado

Este hairstyle de Taylor Swift es ideal para mujeres de 35 años o más Especial

Los peinados son un elemento muy importante en tu outfit, ya sea para darle un aspecto juvenil o más maduro. Por eso, encontramos en este hairstyle de Taylor una excelente opción para una fiesta elegante de noche. Se trata de sutiles ondas y con el cabello de lado, el cual se ha convertido en uno de los estilismos predominantes en las alfombras rojas.

Traje sastre de terciopelo y cabello recogido con baby hairs

Taylor Swift con traje sastre de terciopelo Especial

Pero si lo tuyo es lo formal, entonces puedes encontrar en este traje sastre de terciopelo que le vimos a la cantante en 2021, una gran inspiración para mantener un estilo clásico después de los 35 años. Esta opción es ideal para cenas familiares como Navidad (que ya no falta tanto tiempo para ello) y otros eventos más formales de noche.

Y al igual que ella, puedes hacerte un cabello recogido con baby hairs, para complementar tu look y darle un toque más relajado.