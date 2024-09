Cómo combinar los accesorios para lograr un look súper trendy: ¡te lo contamos!

Los accesorios juegan un papel fundamental en cualquier outfit, ya que pueden transformar un look básico en uno totalmente chic y moderno. Saber cómo combinarlos adecuadamente es clave para crear un estilo equilibrado y trendy. Aquí te contamos algunos trucos que te ayudarán a dominar el arte de los accesorios y lograr looks impactantes en cualquier ocasión.

1. Elige un accesorio protagonista

Un error común es querer lucir todos los accesorios al mismo tiempo, pero la clave de un look trendy es optar por una pieza protagonista. Esto puede ser un collar llamativo, unos aretes grandes, o una bufanda estampada. Si decides usar un collar grande y colorido, por ejemplo, procura que los demás accesorios sean más discretos, como anillos simples o pendientes pequeños, para no sobrecargar el look.

2. Mezcla estilos con balance

La tendencia actual no teme a la mezcla de estilos, así que no dudes en combinar piezas clásicas con accesorios modernos. Un ejemplo de esto es llevar una pulsera de perlas con un reloj de cuero o mezclar un collar minimalista con unos pendientes vintage. El truco está en equilibrar la cantidad de piezas modernas con las clásicas para no perder la armonía visual.

Elige un bolso llamativo para que sea la pieza protagonista de tu outfit y combine con tu estilo personal. Getty Images

3. Usa colores estratégicamente

Los accesorios son una excelente forma de agregar color a tu atuendo sin necesidad de arriesgarte demasiado. Si tu look es monocromático o en tonos neutros, puedes usar accesorios en colores vibrantes para darle vida al conjunto. Por ejemplo, un bolso rojo o unos zapatos en tonos metálicos pueden ser el toque perfecto para realzar un atuendo en blanco, negro o beige.

4. Juega con las proporciones

Saber jugar con las proporciones es esencial para lograr un look equilibrado. Si llevas prendas holgadas o oversize, es recomendable optar por accesorios grandes que complementen el volumen de la ropa, como un bolso tote o unos aretes largos. En cambio, si llevas un outfit más ajustado o estructurado, opta por accesorios delicados que no resten protagonismo a las prendas.

5. No te olvides del calzado

El calzado también cuenta como un accesorio clave para crear un look trendy. Este año, los botines y zapatos planos con detalles como hebillas, cadenas o bordados son perfectos para darle un toque moderno a cualquier look. Puedes combinarlos con un vestido fluido para un look casual o con jeans ajustados para un estilo más relajado.

6. Capas de collares y pulseras

Una de las tendencias que sigue vigente es el layering o la superposición de collares y pulseras. Puedes mezclar collares de diferentes longitudes para crear un efecto visual interesante. Lo ideal es que todos los collares compartan un estilo similar, pero con diferentes texturas o grosores para evitar que se vean desordenados. Lo mismo aplica para las pulseras: combínalas de distintos tamaños y materiales para un toque moderno.

Los sombreros de ala ancha siguen siendo tendencia, dándole un toque elegante y trendy a cualquier look casual. Getty Images

7. El bolso correcto

El bolso puede ser la pieza clave que defina tu look. Para un look casual, un bolso cruzado o una mochila pequeña puede ser la opción perfecta, mientras que un clutch elegante o una bolsa estructurada serán el complemento ideal para un look de noche o una ocasión más formal.

8. Gafas y sombreros

Los sombreros y las gafas de sol son accesorios imprescindibles para un look trendy. Los sombreros de ala ancha o los bucket hats, que siguen estando de moda, son una excelente opción para elevar tu estilo en los días soleados. En cuanto a las gafas, las de estilo retro o con monturas llamativas siguen siendo las preferidas para complementar cualquier outfit con un toque chic.

Los accesorios son la clave para crear looks versátiles y modernos. Recuerda que la clave para combinarlos es el balance: elige una pieza protagonista, juega con colores y proporciones, y no temas mezclar estilos. Con estos tips, podrás darle un giro trendy a cualquier outfit y sacar el máximo partido a tu estilo personal. ¡Atrévete a experimentar y destaca en cada ocasión!