Los 3 mejores looks de Demi Moore en su cumpleaños 62 que confirman su audaz legado en Hollywood

Demi Moore cumple 62 años este 11 de noviembre y lo festeja en la cima del éxito gracias a su papel protagónico en la película “La Sustancia”, que se estrenó en cines y en Mubi recientemente, dejando elogios y críticas buenas para su carrera. Sin embargo, más allá de su posición en Hollywood, la celebridad brilla por sus looks más auténticos y audaces que, seguramente, iniciarán una tendencia para 2025.

Al ser una estrella de la televisión y el cine, Moore ha pisado innumerables alfombras rojas y eventos de talla mundial que no se comparan, sobre todo este año, con varios proyectos exitosos. En ese sentido, ha tenido que lucir increíble para posar frente a las cámaras que se cruzan en su camino. Pero, ¿cuáles son los mejores?

1. Demi Moore con un atuendo vintage de los años 70

Durante la pasarela de “Landman” en Londres, la actriz de cine estadounidense posó para Paramount Plus con un estilo clásico compuesto por una chaqueta marrón Gucci en conjunto con unos jeans azules, una blusa holgada llena de margaritas y unas zapatillas cómodas en color marrón. ¡Es una clara referencia a lo vintage de los años 70!

Pero eso no fue todo, Demi también usó otro look completamente diferente en la misma pasarela.

2.Demi Moore con un look elegante en gris

La estrella internacional sorprendió la tarde del sábado con otro outfit para la alfombra roja de “Landman” en Londres al usar un traje de dos piezas que destacaron su elegancia. En la parte de arriba, la actriz de “Amor a Ciegas” usó un blazer.

Mientras que, en la parte inferior, llevó una falda que se ajustó a su cintura, pero luego se desenvolvió hacia el piso, dejando ver sus tobillos y las zapatillas de tacón alto en color negro. Ambas venían con un estampado en flores, que hacían juego con su primer look.

3. El look favorito de Dami Moore en 2024

Un atuendo que no podemos dejar pasar es el que Demi Moore usó en el Festival de Cine de Cannes de este año, no solo por su triunfal regreso desde su única aparición en 1995. La superestrella no perdió la oportunidad de sorprender a los asistentes durante la pasarela de la permiere de “Kinds of Kidness”, de Yorgos Lanthimos.

Dejó a todos con la boca abierta al lucir un vestido rojo ajustado a su figura y adornado con lentejuelas que la hacían brillar, al igual que sus lujosos aretes de diamantes y rubies.

Pero eso no fue todo. Durante la pasarela de “La Sustancia”, la película en la que actúa, asistió con un bellísimo vestido largo de corte sirena en color hueso brillante. Se dice que este atuendo pertenece a la colección Primavera-Verano de la firma Schiaparelli Alta Costura. Sin duda alguna, vale la pena su mención honorífica.