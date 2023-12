¿Qué son los “mules cowboy” y por qué los necesitarás en tu clóset para el 2024?

Pocas son las mujeres quienes se han resistido a lucir, durante las últimas temporadas, un par de botas cowboy, las cuales demostraron ser más que una tendencia, implantándose en los armarios de las fashionistas con la etiqueta de “básicos”.

Parte del encanto de las botas estilo western, reside en su versatilidad, pues, además de ser un modelo que luce bien en cualquier color, también resulta altamente compatible con todo tipo de prendas, desde pantalones con corte wide leg hasta minifaldas.

Sin embargo, aunque dicho trend logró demostrar que llegó para quedarse, era difícil imaginar que evolucionaría fusionándose con otra de las modas que reinó en el 2023: los mules, ese tipo de calzado destalonado que es perfecto para potenciar la elegancia de cualquier outfit.

“Mules cowboy”, el híbrido que será tu deseo esta temporada

Al igual que en su versión en botas, los mules cowboy poseen cientos de diseños

Las mentes detrás del street style se dieron a la tarea de confeccionar la prenda perfecta para quienes este año se volvieron adictas a hacer combinaciones con botas cowboy y mules para dar origen al híbrido perfecto: las mules cowboy, un calzado que si bien mantiene su frescura, también es ideal para el armado de outfits invernales, ya que es perfectamente compatible con el uso de calcetines de punto grueso.

La descripción exacta de este innovador calzado se acota a la presencia de una parte delantera en terminación puntiaguda, tacón grueso y una parte trasera descubierta.

Firmas como Bottega Veneta y Zara son algunas que ya se han sumado a la producción masiva de este tipo de ejemplares, pero no deberías dudar que pronto este tipo de piezas serán la insignia de todas las zapaterías de fast fashion y de alta costura.

Incluso existen mules cowboy con diseños con patrones de llamas

¿Cómo combinar el calzado tipo “mules cowboy”?

Lo primero que tienes que saber acerca de esta nueva apuesta es que para armar looks ganadores con ellos no existen las reglas, sino que, más bien, tu imaginación es el límite, si no, pregúntale a quienes decidieron crear este inimaginable híbrido.

También toma en cuenta que este calzado resulta perfecto para llegar al trabajo luciendo fashion y cómoda, ya que su ergonomicidad te permitirá mantenerte de pie muchas horas sin el cansancio que te provocaría el uso de stilettos y con la elegancia que un par de sneakers no puede brindarte.

Al igual que las cowboy boots, este tipo de calzado podría volverse un básico de armario

Conjuntar tus mules cowboy con pantalones sastre y blazers oversize puede ser un experimento con altas probabilidades de éxito.

Igualmente, llevarlos con shorts y faldas largas es totalmente válido, si tomamos en cuenta que cualquiera de estas piezas se adecuaría perfectamente ya sea a las botas cowboy o a las mules por separado.