Las 5 cosas más sorprendentes que el protocolo real le prohibe hacer a Kate Middleton

La vida de los royals resulta cautivante para muchos no solo por las cosas extraordinarias que tienen permitido hacer por su gran influencia, sino también por todas aquellas prohibiciones a las que tienen que someterse por protocolo real, ya que algunos de los actos que los civiles hacen día a día pueden representar una atroz violanción a muchos de los principios de la monarquía.

Y, si bien, para quienes nacen en el seno de una Familia Real el cumplimiento de dichas reglas resulta natural, para los royals que vienen de una cuna plebeya, como es el caso de Kate Middleton, los estatutos del protocolo podrían resultar algo extremos.

Sin embargo, el no haber nacido en el círculo de la nobleza, no exime a ningún representante de Corona a cumplir a las reglas, de las cuales hoy en VANIDADES te presentamos 5 de las más sorprendentes, a las cuales la princesa de Gales se ha adecuado perfectamente, por lo que continúa teniendo la aprobación de una gran mayoría del pueblo británico.

Kate Middleton tuvo que acotarse a las reglas de la realeza tras su boda con el príncipe William Getty Images

5 actividades que Kate Middleton tiene prohibidas desde que se integró al reino británico

Lucir manicura de colores

Una de las reglas más estrictas en el protocolo real respecto al arreglo personal tiene que ver con la apariencia de las uñas, ya que todo representante de la realeza, ya sea hombre o mujer, tiene que lucir unas manos pulcras.

En el caso de las damas, queda prohibido llevar uñas de colores estridentes y es preferible en todo momento lucir manicuras estilizadas en colores neutros.

Dar autógrafos

Plasmar su autógrafo en objetos para sus seguidores queda estrictamente prohibido tanto como para Kate Middleton como para el resto de miembros de la realeza. Esto por motivos de seguridad, ya que el reparto de firmas y dedicatorias hace a los royals mucho más susceptibles a la falsificación de su caligrafía, lo cual puede desembocar en fraudes u otro tipo de problemas relacionados con el plasmado de una signatura replicada.

Por ello la princesa de Gales muchas veces se ha detenido a explicar a quienes se acercan ella por un autógrafo que no está autorizada para ello y en cambio ofrece a sus seguidores alternativas a su petición, como la realización de tiernos dibujos sobre la superficie donde se solicitaba la firma.

Kate Middleton tiene prohibido dar autógrafos y participar en “selfies”

Tomar al príncipe William de la mano

Otra variable que queda prohibida para los royals son las demostraciones de afecto en público, por lo que, a pesar de estar casados, Wiliam y Kate no tienen permitido tomarse de las manos, darse caricias o bien besos en público. Esto con tal de mantener seria la imagen de la monarquía.

Comer camarones

Otra de las más insólitas reglas de los royals tiene que ver con su alimentación, ya que preferiblemente deben eliminar de su dieta el consumo de mariscos, con tal de prevenir intoxicaciones.

Kate Middleton es una de las royals que más se apega a las reglas del protocolo real Getty Images

Recibir regalos

Por protocolo, los integrantes de la Casa Real británica no pueden recibir regalos, debido a que se prohíbe alterar por medio de obsequios las relaciones comerciales de los anunciantes con el reino, pues un presente podría realizarse a los royals con fines promocionales, lo cual no está permitido, ya que los representantes de la Corona no tienen permitido beneficiarse económicamente de donaciones.