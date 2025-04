Aseguran que este nuevo gesto de Meghan Markle con sus hijos, Archie y Lilibet, molestaría al príncipe Harry

Tras el lanzamiento de su nueva marca de estilo de vida, As ever, Meghan Markle comenzó a compartir imágenes de sus hijos, Archie y Lilibet . Sin embargo, nueva información de la prensa británica sugiere que este movimiento no habría caído en gracia a su esposo, el príncipe Harry.

Si bien en estas fotografías no se muestra el rostro de los pequeños, este gesto parece ser que ha encendido una nueva chispa dentro del ya complejo mundo privado de la pareja real.

La exposición de Archie y Lilibet que incomodaría a Harry

Según explicó el editor real del tabloide británico The Sun, Matt Wilkinson, durante un episodio reciente del pódcast A Right Royal Podcast, el duque de Sussex no estaría entusiasmado con que su mujer exhiba públicamente a los pequeños príncipes ya que temería que estos fueran perseguidos por la prensa.

“Mi entendimiento es que, hasta cierto punto, Harry preferiría que sus hijos no fueran vistos”, aseguró Wilkinson. “No quiere que sean fotografiados. Tiene la idea de que si los saca de Montecito, hay una horda de fotógrafos esperando para captarlos”, recalcó Wilkinson.

Esa necesidad casi obsesiva de proteger la privacidad de sus hijos ha sido un hilo constante en la vida del príncipe desde que abandonó el Reino Unido. Harry, quien ha sido particularmente crítico con los medios de comunicación británicos por el acoso que vivió su madre, la fallecida Lady Di, parece determinado a que Archie y Lilibet no pasen por lo mismo.

Y es precisamente esa contradicción —entre el deseo de Meghan de integrar su vida familiar en su nuevo proyecto personal, y la necesidad de Harry de mantener a sus hijos fuera del foco público— la que habría generado tensiones internas.

En los últimos años, el príncipe Harry y Meghan Markle han decidido no mostrar públicamente a sus hijos Getty Images

Aunque los rostros de los niños no se han mostrado, para algunos observadores reales esto sigue siendo una exposición pública innecesaria. la exactriz de Suits, por su parte, parece tener una visión diferente sobre lo que significa proteger a sus hijos, y en ese marco habría decidido incluir esas imágenes en un contexto más “controlado” y estéticamente cuidado.

¿Por qué Harry y Meghan no muestran públicamente a sus hijos?

Por otro lado, Harry y Meghan han optado por mantener a sus hijos alejados del ojo público principalmente por motivos de privacidad y seguridad. Según una fuente cercana al duque de Sussex, el pelirrojo royal ha sido reacio a mostrar a sus hijos en público, no por un deseo de ocultarlos, sino para proteger su privacidad y seguridad de posibles amenazas.

El príncipe Harry estaría decidido no viajar al Reino Unido con su familia ya que temería por su seguridad, según una fuente cercana Getty Images

La trágica muerte de la princesa Diana en 1997 ha influido profundamente en la perspectiva de Harry sobre la seguridad mediática. Como padre y esposo, está decidido a garantizar que la historia no se repita con sus retoños.

Además, la negativa del gobierno británico a proporcionarle seguridad al duque durante sus visitas al Reino Unido también ha intensificado esta preocupación. Por lo cual, el príncipe estaría decidido a no viajar con su familia a Inglaterra hasta que su seguridad y la de los suyos esté garantizada.