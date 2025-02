Aseguran que la visa del príncipe Harry está en peligro, ¿podría ser deportado por Donald Trump?

La prensa británica reveló recientemente que un juez de Washington DC se dijo dispuesto a revelar algunos documentos de la solicitud de visa estadounidense del príncipe Harry. Esto podría representar un peligro para la permanencia del duque en Estados Unidos, nación donde reside desde hace cinco años, junto con su esposa, Meghan Markle y sus hijos, los príncipes Archie y Lilibet.

De acuerdo con el diario The Economic Times, el juez Carl Nichols vio registros secretos que revelan detalles del estatus de visa de Harry en Estados Unidos, pero actualmente están sellados. El último avance en la batalla legal de dos años fue que el juez explicó en una audiencia en Washington DC hoy que quería “la máxima divulgación siempre que no viole la privacidad”, según informa The Mirror.

El consumo de drogras del príncipe Harry en su adolescencia podría traerle problemas en EE.UU. Max Mumby/Indigo/Getty Images



Este pleito legal se ocasionó debido a que en el pasado el duque de Sussex admitió que había consumido drogas durante su adolescencia. Específicamente dichas afirmaciones quedaron plasmadas en las explosivas memorias del benjamín “Spare”, publicadas en 2023.

El duque escribió en su libro: “No era muy divertido, y no me hacía especialmente feliz, como parecía hacer a todos los que me rodeaban, pero me hacía sentir diferente, y ese era el objetivo principal. Sentir algo”.

Fue entonces cuando las confesiones del hijo menor de Carlos III provocaron que un grupo de expertos de derecha estadounidense sugiriera un cambio en la documentación de Harry. Asimismo, se insinuó que el duque pudo haber recibido un trato especial por parte del Gobierno de Joe Biden.

El príncipe Harry confesó en sus memorias que anteriormente llegó a consumir drogas. amazon.com

¿Por qué el príncipe Harry podría ser deportado de Estados Unidos?

De acuerdo con el diario The Independent, al darse a conocer el consumo de drogas por parte del príncipe Harry, el grupo conocido como la Fundación Heritage, emprendió una batalla legal contra el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, alegando por la aprobación de una petición de la Ley de Libertad de Información, la cual tiene como objetivo obtener la solicitud de inmigración del duque. La organización asegura que el documento era de “inmenso interés público”.

“En septiembre de 2024, el caso se cerró cuando un juez dictaminó que la solicitud de Harry seguiría siendo privada, ya que el duque tenía un ‘interés legítimo de privacidad en su estatus migratorio’”, apunta el medio citado.

Pero el miércoles se reabrirá el caso en un tribunal federal de Washington D.C., meses después de que el ahora presidente Donald Trump dijera que “no protegería” al príncipe, señala The Independent.