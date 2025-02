Meghan Markle les lanzó un tierno guiño a sus hijos Archie y Lilibet a través de este dulce VIDEO

La noche del pasado martes 4 de febrero, Meghan Markle, duquesa de Sussex subió su primer video selfie en Instagram, el cual dejó con la boca abierta a sus seguidores, ya que, además de mostrar a la ex actriz con la cara sin un rastro de maquillaje, la secuencia evidencio un tierno guiño para los pequeños príncipes Archie y Lilibet.

En el video se observa a Meghan vestiendo un par de jeans azules con un suéter de cuello redondo negro con los nombres de sus hijos escritos en letras cursivas blancas cerca del cuello. Ese fue el detalle con el que la duquesa demostró que siempre tiene presentes a sus descendientes.

Sobre el outfit con el que la esposa del príncipe Harry debutó en su primer video de Instagram cabe también mencionar a sus dos pulseras de oro y su beauty look con cabello suelto hacia un lado.

Meghan Markle modeló un tierno jersey con los nombres de sus hijos bordados @meghan

¿De qué habló Meghan Markle en su nuevo video en Instagram?

En el video citado, la duquesa de Sussex compartió con sus seguidores la alegría que sintió al recibir un paquete de productos de parte de la cantante Billie Eilish, el cual llegó hasta la puerta de su casa en Montecito, California.

Meghan relató como el paquete incluyó una copia autografiada del álbum más reciente de la intérprete, titulado “Hit Me Hard and Soft”. Asimismo, la exiliada royal especificó que este objeto no era precisamente para su propio disfrute, sino que planeaba regalarlo a un joven de 15 años cuya casa resultó dañada en los incendios de Los Ángeles en enero.

En la secuencia, la madre de dos también recordó haber conocido a la adolescente con su madre mientras visitaban una comunidad afectada por los incendios forestales. Ella compartió que la madre le dijo que su hija perdió su amada camiseta de Billie Eilish que tenía mientras escapaba de los incendios forestales.

“Sigamos apoyando a los afectados por los incendios forestales de California. Gracias a todos los que hicieron esto posible, pero lo más importante, gracias a nuestros socorristas que son los verdaderos héroes de la comunidad. Como siempre, Meghan”, fue la descripción que la duquesa colocó junto al video.

Cabe recordar que la duquesa de Sussex regresó a Instagram el 1 de enero bajo el nombre de usuario @meghan, después de haber permanecido alejada de las redes sociales desde enero de 2018. También vale la pena mencionar que hasta el momento Meghan mantiene restringidos los comentarios en su cuenta, por lo que ni sus fans ni sus detractores pueden dar réplica a ninguna de sus publicaciones.