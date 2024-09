Así fue la desconocida (y breve) historia de amor de la hermana de Lady Di con Carlos III

Aunque muchos no lo sepan, Diana Spencer no fue la única de esta aristócrata familia británica que llegó a tener una relación el actual rey Carlos III de Inglaterra. De hecho, antes de la princesa llegó a tener un breve noviazgo con su la hermana de esta, Sarah Spencer.

De hecho, fue gracias a ella que Lady Di conoció al entonces príncipe Carlos. Sin embargo, nadie en ese entonces imaginó que Diana se convertiría en la esposa del heredero al trono británico. Por ello es que hoy recordamos este fugaz romance y por qué terminó.

¿Cómo fue el romance de Sarah Spencer y Carlos III?

Si bien no se tiene el dato preciso, los reportes de prensa indicarían que Carlos y Lady Sarah comenzaron su noviazgo en 1977 y en ese mismo año terminaron a raíz de unas declaraciones que la misma hermana de Lady Di habría hecho a un periodista.

Sarah Spencer y Carlos III habrían salido en 1977 Getty Images

En ese entonces, él tenía 28 años y ella 22 y al parecer Sarah habría dado una entrevista a The Mirror en la que señaló que no se casaría con el primogénito de Isabel II, ya fuera príncipe heredero o fuera un basurero. Unas palabras que daban a entender que no le interesaba en lo absoluto ser reina consorte.

De hecho, en esas breves declaraciones que ella hizo se dieron días después de que pasará con Carlos unas vacaciones en la estación suiza de Klosters, dejó en claro que no amaba realmente al royal. “No hay ninguna posibilidad de que me case con él. No estoy enamorada de él. Y no me casaría con nadie a quien no amara”, señaló en ese momento.

Incluso, varios medios llegaron a nombrarla en sus titulares como la nueva reina. Sin embargo, al poco tiempo de estas declaraciones el entonces príncipe Carlos y su novia habrían dado por finalizada su relación sentimental.

Al parecer, según lo que cuenta la prensa en aquella época, al hijo de la reina Isabel no le habrían hecho en gracia lo dicho por Sarah en aquella entrevista. Incluso algunos sugieren que Carlos le dijo a Sarah que había hecho algo “estúpido”. Sin embargo, la vida le tendría preparada al príncipe casarse con otra Spencer y construir la historia que ya todos conocemos.

¿Con quién se casó Sarah Spencer?

Sarah McCorquodale, la hermana de Lady Di, se casó con Neil McCorquodale en 1980 Getty Images

Por otro lado, tras su ruptura con el heredero a la corona, la hermana mayor de Lady Di se casó con Neil McCorquodale en 1980 y con quien tuvo tres hijos: Emily, George y Celia. De hecho, actualmente su matrimonio tiene más de 40 años y la pareja reside cerca de Grantham, Lincolnshire.