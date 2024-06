Charles Spencer, el hermano menor de Lady Di, se divorcia por tercera vez: ¿qué lo llevó a la separación?

Este pasado fin de semana ha trascendido el divorcio de Charles Spencer y la filántropa Karen Gordon, de acuerdo con la información que ha revelado la prensa británica recientemente. Mientras que con esta separación ya sería la tercera ocasión en la que el hermano menor de Lady Di se separa.

Fue el mismo conde quien hizo pública su separación a través de un escueto comunicado que envío al Mail On Sunday. “Es inmensamente triste. Solo quiero dedicarme a todos mis hijos y mis nietos. Le deseo a Karen toda la felicidad en el futuro”, decía la emisiva.

Por ello es que hoy analizaremos los motivos que lo llevaron a tomar esta drástica decisión y cómo la publicación de su más reciente libro fue clave para que se diera esta situación que derivó en la separación con su pareja.

¿Por qué se separó el conde Charles Spencer?

Charles Spencer y Karen Gordon tienen una hija en común de 12 años de edad Getty Images

Según lo que ha trascendido, desde que el conde Spencer comenzó a trabajar en su libro “A very private school” significó para él revivir varios traumas del pasado que, a la postre, influyeron en la dinámica con su ahora expareja.

Debemos recordar que en esta obra publicada, en marzo de esta año, Charles plasmó las duras vivencias y abusos sexuales de los que fue víctima durante su infancia en el tiempo que estuvo en un prestigioso internado del Reino Unido.

De hecho, según el mismo hermano más chico de la familia Spencer, los cinco años que tardó en escribir sus memorias le afectaron seriamente a su salud mental, razón por la cual, incluso, tuvo que someterse a un tratamiento y recurrir a terapeutas.

Charles Spencer publicó el libro “A very private school” en el que relata los abusos que sufrió de niño en un internado del Reino Unido Getty Images

Mientras que en marzo de este mismo año reconoció en un podcast llamado Therapy Works que estas experiencias influyeron bastante durante su vida adulta, sobre todo a la hora de relacionarse con otras mujeres ya que elegía aquellas que no le demostraban amor.

“Creo que me decanté por gente guapa a la que no le gustaba mucho el amor”, indicó. “Me estoy observando bien a mí mismo y a todo lo que me rodea y creo que sería mucho más fácil vivir conmigo ahora que antes”. Por lo que a partir de estas declaraciones podemos deducir que este proceso en el que reavivó sus traumas del pasado fue un factor determinante para terminar su relación con Karen.

La historia de amor de Charles Spencer y Karen Gordon

Sin embargo, antes de este anuncio nada ni nadie imaginaba que el conde y la filántropa canadiense llegarían a este punto de la separación, lo cual causó un gran asombro tanto en los medios como en la opinión popular del Reino Unido.

Charles Spencer y Karen Gordon se conocieron en 2010 en Los Angeles Getty Images

Spencer conoció a Karen en el año 2010 en una cita a ciegas en un restaurante de Los Angeles en 2010. Mientras que en junio del siguiente año decidieron casarse en la finca de Althorp, que es en la que descansan los restos de Lady Di. Además tienen en común una hija de 12 años llamada Charlotte Diana, la cual nació como fruto de su matrimonio que duró 13 años.

Sin embargo, la historia de amor entre ambos ha llegado a su fin desde marzo, mes en el que habrían comunicado al personal de la residencia en la que viven su separación. Además, también ha trascendido que para llevar a cabo el proceso legal, Charles ha contratado a Fiona Shackleton, la baronesa y abogada que también divorció al entonces príncipe Carlos de Diana.