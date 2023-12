¿Cómo fue el día en que Isabel II rompió el protocolo real al enterarse de la muerte de Lady Di?

Tal y como lo vimos en la última temporada de The Crown, la muerte de la princesa Diana de Gales marcó un antes y un después en la monarquía británica, ya que su partida desató toda una serie de conjeturas al respecto y sembró una nueva concepción sobre las tramas que se esconden detrás de los palacios de Los Windsor.

Quedando claro que la primera entrega de la última temporada de The Crown se centra en las causas que llevaron a Diana a abordar el auto que terminaría destrozado en el Puente del Alma París, también cabe mencionar el importante papel que tuvo la reina Isabel II en esta parte de la historia, mientras se encontraba aislada con su familia en Balmoral para proteger a los príncipes William y Harry de los focos mediáticos.

Si bien, en la serie la reacción de la monarca fue fría, en la vida real la situación fue otra e incluso la fallecida reina ozo a romper el protocolo real para rendir homenaje a la querida Lady Di.

A los homenajes funerarios de Lady Di también asistieron los príncipes Carlos, Harry y William Princess Diana Archive/Getty Images

¿Cómo reaccionó la reina Isabel II a la muerte de Lady Di?

No fue, sino hasta cinco días después del trágico deceso de Diana, sucedido el 31 de agosto de 1997, cuando la Familia Real, incluida Isabel, llegaron a Londres, sucediendo el acto uno de los gestos de respeto más grandes mostrados por la monarca, quien en su camino a encontrarse con el féretro de su ex nuera hizo que se detuviera el coche oficial a las puertas del palacio de Buckingham y se acercó a la gente que se había reunido para rendir homenaje a la difunta princesa y para contemplar las numerosas coronas, flores y regalos depositados en memoria de Diana, acto que no se ve fielmente reflejado en The Crown, pero del cual existen testigos en video.

El segundo homenaje rendido por parte de Isabel a Lady Di consistió en la pronunciación de un discurso, el cual fue televisado en directo por la BBC Londres.

“En primer lugar, quiero rendir homenaje a Diana. Era un ser humano excepcional y dotado. En los buenos y en los malos momentos, nunca perdió su capacidad de sonreír y reír, ni de inspirar a los demás con su calidez y amabilidad. La admiraba y respetaba por su energía y compromiso con los demás, y especialmente por su devoción a sus dos hijos”, fueron algunos de los dichos enunciados por Isabel en memoria de Diana.

¿Cómo fue que Isabel II rompió el protocolo real ante el féretro de la princesa Diana?

Durante el funeral de la princesa, llevado a cabo el 6 de septiembre de 1997, según lo relatado por The Washington Post y testigos en video, la monarca rompió el protocolo por primera y única vez en su vida, al hacer la reverencia al paso del féretro de Diana, lo cual resultó un gesto rebelde, considerando que es el pueblo quien tiene que inclinarse ante la monarca.

A pesar de haber tardado 5 días en dar su pronunciamiento a la trágica muerte de la llamada “princesa del pueblo”, según palabras del ministro Tony Blair dadas al medio Today, “cuando respondió, respondió perfectamente”, haciendo alusión a la tardanza y al gesto que tuvo con Diana, el cual pudo haber sido el que todos los civiles esperaban ver.