Cómo la muerte de la reina Isabel cambió el final de The Crown 6

Después de siete años en los que el público se mantuvo cautivado por las diversas historias sobre la realeza británica retratadas en The Crown, ha llegado el momento de conocer la conclusión de trama guionizada por Peter Morgan, quien ha revelado como hubiera sido el final de su serie de no haber acontecido la muerte de la reina Isabel II.

Aunque todavía no se conoce precisamente cuál será el final de The Crown, ya existen algunas teorías acerca de lo que podremos observar en pantalla durante los minutos finales de The Crown, debido a que se tiene establecido puntualmente que los últimos 6 capítulos, los cuales saldrán a la luz el próximo 14 de diciembre, abarcarán secuencias situadas del 2000 al 2005.

La principal especulación respecto a la conclusión de la serie gira en torno a la boda de Carlos y Camilla Parker Bowles, quienes contra toda opinión adversa, contrajeron nupcias un 9 de abril de 2005.

¿Cómo afectó la muerte de Isabel II las decisiones creativas para el final de The Crown?

Imelda Staunton interpreta a la reina Isabel II en la temporada 6 de The Crown. (Netflix)

Antes de dar respuesta a esa pregunta, vale la pena mencionar que cuando Peter Morgan y el resto del staff de The Crown se enteraron de la muerte de la reina Isabel II, tomaron la decisión, por respeto, de parar la filmación que ya se encontraba en curso de la sexta temporada.

“The Crown es una carta de amor hacia la reina y por ahora no tengo nada que añadir, sólo silencio y respeto”, escribió Morgan en un comunicado emitido, tras la muerte de la monarca, sucedida el 8 de septiembre de 2022.

Igualmente, el director declaró a Deadline: “Sólo por respeto, espero que dejemos de filmar”.

Más tarde, en una entrevista con Variety, Peter dijo que la breve pausa ofreció al equipo la oportunidad de enfrentarse a la muerte del personaje en la serie. “Todos hemos vivido la experiencia del funeral”, dijo. “Así que, como todos lo habrán vivido profundamente, tuve que tratar de encontrar la manera de lidiar con la muerte del personaje en el episodio final, aunque la reina aún no había desaparecido”.

La Reina Isabel II murió en septiembre de 2022 Getty Images

Por su parte, el jefe de Netflix, Ted Sarando, declaró que, a pesar de que se discutió terminar la serie con la muerte de la reina, finalmente se decidió atenerse al punto de llegada previsto del 2005. “Era la fecha límite para mantener un corte histórico en lugar de periodístico”, explicó. “Creo que detenerse casi 20 años antes de nuestros días es digno”.

Con dichas declaraciones podemos entender que al cierre de The Crown, si bien, no podremos observar el momento explícito del duelo que tuvieron que vivir Los Windsor tras el fallecimiento de su matriarca, si veremos en pantalla varios simbolismos que a manera de homenaje honraran la figura de la fallecida reina, quien partió de este mundo a los 96 años de edad.