¿Crisis en la corona británica? Revelan que Carlos III cortó el apoyo financiero al príncipe Andrés

Nuevos informes de la prensa británica sugieren que el rey Carlos III habría decidido cortar el apoyo financiero al príncipe Andrés. Una tajante medida que se da en medio de las fuertes especulaciones de que el monarca busca desaljoar a su hermano de la residencia de Royal Lodge.

Recordemos que desde su ascenso al trono, el monarca ha manifestado su intención de mantener una monarquía “moderna y eficiente”, lo que implica reducir los gastos asociados a los miembros menos activos de la Familia Real Británica como el caso del duque de York, quien en 2019 se retiró de la vida pública en medio del escándalo por su relación con Jeffrey Epstein.

Carlos III le quitó su asignación económica a Andrés de York

Carlos III le habría quitado la asignación económica al príncipe Andrés, que equivaldría a un millón de libras Getty Images

De acuerdo con un extracto de la biografía de Robert Hardman, titulada Charles III: New King. New Court. The Inside Story que se publica el próximo 7 de noviembre, “el duque ya no es una carga financiera para el rey”. Unas palabras que sugieren que Carlos III le habría retirado a Andrés su asignación de un millón de libras anuales.

Aunque este libro todavía no se publica, gracias a la prensa británica es que hemos podido conocer parte de su contenido en el que, además, sugiere que el monarca tampoco estaría sufragando la seguridad privada del príncipe.

Mientras que esta revelación viene antecedida de los fuertes rumores que han sonado a lo largo de este año sobre la residencia de Andrés. Varios medios británicos han asegurado que el rey le habría pedido a su hermano desalojar Royal Lodge, que es la propiedad en donde actualmente vive junto a su exmujer, Sarah Ferguson.

El príncipe Andrés podría verse obligado a desalojar su residencia de Royal Lodge tras el recorte de fondos Getty Images

Respecto a este último tema, la prensa inglesa ha informado durante los últimos meses que Carlos III estaría presionando al duque de York para que este deje su mansión. Por lo que el corte de fondos podría en en peligro su permanencia en esta residencia, que ha sido su hogar desde hace varios años.

Por otra parte, de ser cierta esta decisión de Carlos, ello deja en claro que Andrés tendría que adaptarse a un estilo de vida más modesto, lo cual podría incluir la mudanza a una propiedad de menor rango como Frogmore Cottage. Según se sabe, esta casa le habría sido ofrecida como opción. Sin embargo, algunos sugieren que Andrés no aceptaría mudarse a esta casa, que perteneció anteriormente al príncipe Harry y Meghan Markle, porque ello significaría rebajar su estatus.