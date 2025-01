De su difícil infancia a las denuncias por abuso: todo sobre el lado oscuro de Marius Borg, según un experto

Sin duda alguna, el 2024 fue un año muy difícil para la Familia Real Noruega, principalmente por los escándalos de Marius Borg Høiby, el hijo mayor de la princesa Mette-Marit. Pues recordemos que el joven enfrenta acusaciones de abuso sexual y violencia doméstica, además de un pasado cargado de problemas personales que podrían haber definido su comportamiento actual, según un experto.

En declaraciones para la revista alemana Bunte, el psicoterapeuta Arne Salisch analizó lo que pudiera haber influido en Marius para que llegara a tener un comportamiento tóxico. “Las personas se vuelven tóxicas por diversas razones. Las estructuras que se desarrollaron en la primera infancia suelen ser las responsables de esto”, señaló.

Según Salisch, estas estructuras pueden surgir de experiencias de abandono, rechazo o modelos disfuncionales en el núcleo familiar. Por lo que, en el caso de Borg, con un historial turbulento, estos factores habrían jugado un papel clave para tener este actual comportamiento.

Según un psicoterapeuta, Marius Borg tendría patrones tóxicos Instagram @marius_borg

Además, el experto destacó también que los patrones tóxicos pueden surgir en relaciones fallidas donde las partes no comunican sus sentimientos ni respetan sus límites. “Si ambas personas no respetan sus propios límites personales, la relación se vuelve tóxica”, explicó. Sin embargo, enfatizó que estos patrones no siempre son compartidos por ambas partes y que una de ellas puede pasar por alto señales de advertencia.

El lado oscuro de Marius Borg

Aunque Marius Borg fue criado en el entorno de la realeza, no pertenece oficialmente a la Familia Real Noruega. Pero, a pesar de ello, su vida ha estado constantemente bajo el escrutinio público. Según los informes, el escándalo actual comenzó el 4 de agosto de 2024, cuando fue detenido en un apartamento de Oslo acusado de ejercer violencia contra su expareja.

Desde entonces, las acusaciones en su contra se han acumulado, incluyendo órdenes de alejamiento hacia tres mujeres, así como supuestos casos de violación, lo que lo llevó a estar bajo prisión preventiva durante una semana. Sin embargo, si estos cargos resultan ser comprobados, el joven podría enfrentar una condena de 10 años en la cárcel, según los medios noruegos.

Marius Borg enfrenta actualmente cargos por abuso sexual y violación Getty Images

Por otro lado, la princesa Mette-Marit rompió el silencio en una entrevista con la cadena pública NRK y habló sobre los desafíos que enfrenta su familia por el escándalo. “Ha sido muy, muy duro para nosotros. No se puede decir otra cosa”, afirmó, describiendo cómo han necesitado ayuda profesional para superar esta crisis. Además, aclaró que el problema de Marius no comenzó en agosto: “Es un trabajo que comenzamos antes, creo que es importante que la gente lo sepa”.

Mientras los medios noruegos siguen de cerca cada detalle del caso, la Familia Real ha optado por manejar la situación con discreción. Aunque el abogado de Marius asegura que el joven está enfocado en su recuperación, las acusaciones que enfrenta siguen generando polémica y plantean preguntas no solo sobre su futuro, sino que también pondrían en duda la continuidad a la monarquía de su país.