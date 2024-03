Descubre la tierna manera en la que el rey Felipe VI pasa el día del padre con sus hijas

Apenas el pasado lunes 18 de marzo el mundo se vio conmocionado con la revelación de las nuevas fotografías del rey Felipe VI con su hija mayor, Leonor de Borbón, en la academia de adiestramiento militar en San Gregorio, donde el monarca sorprendió a su hija en medio de su estricta rutina castrense en tierra.

Llama la atención que dichas imágenes hayan salido a la luz en el marco del Día del Padre celebrado en España, ya que, aunque en diversas ocasiones se ha demostrado lo buen padre que es el monarca español, este año no podrá celebrar su día como progenitor al lado de sus dos amadas hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, ya que ambas se encuentran en la recta final de su periodo de evaluación escolar para finalmente regresar a casa unos días, durante el descanso de Semana Santa.

El rey Felipe y la princesa Leonor, junto a los alumnos de la academia militar. Casa real de españa

Sin embargo, el hecho de que el rey no vaya a estar en compañía presencial de sus hijas, esto no quiere decir que no vayan a hacerse compañía a la distancia.

El rey Felipe VI pasará el Día del Padre sin la princesa Leonor y la infanta Sofía

Como bien es sabido, las respectivas escuelas de las hijas de Felipe VI y Letizia Ortiz se encuentran a varios kilómetros del Palacio de Zarzuela, en Madrid. Por su parte, la academia militar a la que acude Leonor se encuentra en Zaragoza, mientras que el internado en el que la infanta Sofía estudia el bachillerato se encuentra en Gales, Londres, por lo que ninguna de las dos podrá estar junto a su padre este 19 de marzo.

El rey Felipe VI ha tenido que trabajar durante la jornada del Día del Padre en España Casa Real

Por lo tanto, de acuerdo a la agenda real, marcada en el sitio de la Casa de S.M. del Rey, Felipe de Borbón pasará este Día del Padre trabajando, recibiendo en el Palacio Real de Madrid a un grupo de generales de brigada tras haber sido designados para asumir el mando de distintas unidades militares.

Así mismo, el esposo de Doña Letizia ha recibido en audiencia a un grupo de oficiales pertenecientes a las promociones que conmemoran su cuadragésimo aniversario del egreso de las Academias Militares, acto que bien pudo recordarle a su promogénita, quien actualmente se encuentra formándose en las fuerzas armadas para ser reina de España algún día.

El rey Felipe VI ha tenido que comenzar la jornada sin la presencia de sus hijas junto a él Casa Real

La tierna manera en la que Felipe de Borbón podría celebrar el Día del Padre 2024

Aunque esta resulta la primera vez que el rey de España pasa el Día del Padre sin sus dos hijas, esto no quiere decir que esta sea una fecha que vaya a pasar desapercibida por los royals asturianos, ya que, bien el monarca podría recibir una llamada virtual por parte de las jóvenes, orquestada con la complicidad de Letizia Ortiz.

El rey Felipe VI podría recibir esta tarde una video llamada por parte de sus dos hijas, quienes se encuentran lejos (Getty Images)

Aunque bien, esta resultaría solo una antesala al esperado encuentro familiar que se tiene previsto para las próximas semanas.