El curioso gesto que Felipe y Letizia no tuvieron con la infanta Sofía pero sí con la princesa Leonor

Desde que se convirtieron en padres, el rey Felipe y Letizia Ortiz han hecho énfasis en que no hacen diferencias en la educación de sus hijas. Pero un curioso gesto por parte de los reyes de España pudiera demostrar lo contrario, dejando entre ver que existe cierto tipo de favoritismo por su primogénita.

Por eso es que hoy te contamos de qué se trata esta atención que el monarca y su esposa no tuvieron con la infanta Sofía pero sí con la princesa Leonor, la cual tiene que ver con una tradición que, en esta ocasión, no compartieron con su segunda hija. Aquí te contamos de qué se trata.

La infanta Sofía no acude al tradicional roscón de reyes en casa de Jesús Ortiz

El gesto diferenciador que Letizia y Felipe hicieron con Leonor fue que, durante el tiempo que la princesa de Asturias estudió en Gales, adelantaban la tradición de celebrar el roscón de reyes un día en el que pudieran estar todos.

Sus padres adelantaban en años anteriores el roscón de reyes para celebrarlo con Leonor, algo que no hicieron con la infanta Sofía este 2024 Getty Images

Sin embargo, esto no lo hicieron con la infanta Sofía, quien tuvo que regresar al UWC Atlantic College antes para seguir con sus estudios de bachillerato. Hecho por el que no pudo acudir a esta reunión anual que se da cada año en casa de su abuelo Jesús Ortiz.

Así pues, este año, Doña Letizia y su hija mayor, junto con Felipe, acudieron el pasado 6 de enero con el padre de la reina consorte para comer el delicioso roscón. Pero en esta ocasión fue evidente la ausencia de Sofía.

La gran ausente de la Familia Real en el tradicional roscón de reyes fue la infanta Sofía Getty Images

Por otro lado, aunque desconocemos el motivo por el que los reyes de España decidieron no adelantar la tradición —como sí lo hacían con su otra hija— esto pudiera dar pie a todo tipo de especulaciones, ya que muchos se cuestionan porqué con una sí hacen esto y con la otra no es igual. Tal vez sea porque Leonor no tuvo la oportunidad de estar con sus padres, unos años, en esta misma fecha y quieran recordar con ella esta tradición.

Pero en contraste con dicha situación, hay otras cosas en las que tanto Felipe VI como la reina Letizia han procurado no hacer distinción entre ellas, por ejemplo, en su formación académica. De hecho, ambas hijas han cursado sus estudios en los mismos colegios. Incluso, en el bachillerato, las mandaron a la misma institución en Gales, lo cual pudiera darnos a pensar que partir el roscón sin Sofía, en este año, pueda ser una pequeña excepción a la regla.