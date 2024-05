El curioso motivo por el que Letizia Ortiz apareció en un acto oficial luciendo zapatillas deportivas

No hay semana en la que no seamos sorprendidas por las apuestas de estilo de la reina Letizia Ortiz, ya que, de manera glamurosa, siempre encuentra como dictar las lecciones más innovadoras de elegancia para aquellas mujeres que aún no se atreven a probar cosas nuevas en su propia estética.

La disrupción de moda más reciente cometida por parte de Letizia tuvo que ver con su combinación de calzado, la cual fue en contra de la tradición femenina milenaria de utilizar zapatos altos para eventos formales.

La “falta” de la esposa de Don Felipe fue cometida durante el concierto “EmociónArte”, una iniciativa que fomenta la educación en bienestar emocional entre los jóvenes, organizado por la Fundación Princesa de Girona en el Teatro Real de Madrid, evento al que decidió asistir portando un par de zapatillas deportivas en lugar de sus ya típicos pumps.

Sin embargo, más allá de una decisión de estilo. La optativa de Letizia por llevar un calzado mucho más cómodo del habitual tiene un trasfondo mucho más interesante.

La Reina presidió el concierto “EmociónArte, una iniciativa que fomenta la educación en bienestar emocional entre los jóvenes, organizado por la Fundación Princesa de Girona en el Teatro Real de Madrid, con la asistencia de más de mil jóvenes de centros educativos de secundaria. pic.twitter.com/IzVpuaKmKr — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) May 6, 2024

¿Por qué Letizia cambió los stilettos por los tenis?

Aún utilizando sneakers, la reina Letizia Ortiz lució elegante Casa Real

De acuerdo a lo explicado por la misma Doña Letizia, su peculiar decisión de estilo se basó en un accidente doméstico, en el cual sufrió de un golpe que ella misma se dio con una mesa, lo que finalmente desembocó en una fractura de “la falange proximal del dedo central del pie derecho”.

A su vez, la lesión ha provocado que la soberana necesite de una “sindactilia terapéutica”, es decir, que ahora debe sujetar el dedo fracturado con el contiguo para inmovilizarlo y procurar su recuperación.

Letizia Ortiz habla sobre su lesión en el pie derecho

La reina Letizia no ha tenido problema en hablar en público sobre la lesión que la obligará a utilizar calzado ancho las próximas semanas Casa Real

Durante el mismo evento mencionado, la reina ha dicho sus primeras palabras respecto a su lesión, acotando que por algunas semanas continuará llevando “zapato ancho”.

“Se cura en nada”, dijo la ex periodista con una sonrisa despreocupada, dejando ver que aunque posee movilidad limitada, se encuentra de buen ánimo.

La reina Letizia complementó su outfit con un par de tenis blancos Casa Real

“Se suelta el hueso y ya está”, agregó, diciendo también “voy a estar unas semanas con el zapato ancho”, una acotación precisa para quienes están constantemente al pendiente de su estilo de calzado.

El tema lo concluyó en medio de las cámaras enunciando: “Si me dolía. No sabía que estaba pasando hasta que me hicieron la radiografía”.

Por lo pronto, queda esperar a la próxima aparición de Letizia Ortiz para vislumbrar una nueva manera de llevar calzado casual y aún así lucir elegantísima.