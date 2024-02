El límite radical que el príncipe William ha puesto a Camilla Parker para relacionarse con la Familia Real

En medio de la ausencia temporal del rey Carlos III, debido a que actualmente se encuentra en tratamiento para vencer al cáncer, ha resurgido una polémica respecto a las relaciones familiares que se trazan detrás de las paredes de los palacios de los Windsor, ya que, como bien es sabido por los seguidores de la Corona británica, la muerte de Lady Di dejó muchas fracturas entre los representantes actuales del reino.

Al igual que en otras coyunturas de escándalo real, la enfermedad del monarca ha traído a colación la imagen de Lady Di, fallecida en 1997, ya que el regreso del Harry al reino y el ahora más cercano trato de los reemplazos del rey: William y Camilla, han evocado todos los roces que la muerte de la querida princesa ocasionó entre los royals.

Por un lado, se sabe de manera explícita el rechazo que el príncipe Harry siente por la esposa de su padre, debido a las revelaciones que él mismo hizo en su libro de memorias “Spare”, lo cual pudo haber sido la causa de que el reencuentro con su padre no durara ni siquiera 50 minutos.

El príncipe Harry ha revelado detalles de la relación de su hermano con la reina Camilla en su libro de memorias Pool/WireImage

Y, aunque para muchos cueste creer que también el hijo mayor de Carlos III tiene fricciones con su madrastra, pues se les ha visto afianzados en los más recientes actos de la Corona, fuentes cercanas al palacio aseguran que entre William y Camilla existen límites que los mantienen lejanos.

El príncipe William no acepta a Camilla como abuela de sus hijos

Según ha declarado la biografía real Angela Levin en su libro ‘Camilla: From Outcast to Queen Consort’, el príncipe William desea que la imagen de su fallecida madre, Diana de Gales, sea respetada y honrada por sus tres pequeños hijos: George, Charlotte y Louis, por lo que no permite que tengan un acercamiento familiar con Camilla Parker.

“William ha dejado en claro que Camilla es la esposa de su padre, pero no la abuelastra de sus hijos”, asegura la experta real.

El príncipe William respeta a Camilla Parker, pero prefiere que sus hijos no la vean como una “abuela” WPA Pool/Getty Images

Igualmente, la autora asegura que el príncipe William ha dejado claro ante sus hijos que tienen “dos abuelos, pero solo una abuela”, haciendo referencia al padre de Kate Middleton, quien ha sido un miembro activo en la crianza de los pequeños royals y ante quien Camilla Parker da un paso hacia el costado, asumiendo que su rol en la vida de los hijos de su hijastro es secundario, acota Levin.

“Camilla tampoco ha tratado de asumir ninguna responsabilidad como abuelastra de los hijos de los Cambridge, en especial porque los padres de Catherine, (Kate), Carole y Michael Middleton, son muy cercanos”, reafirma la autora respecto al límite impuesto por el hijo mayor del rey, quien ahora tiene que colaborar con su madrastra para mantener estable a la monarquía, mientras Carlos III se recupera del cáncer.