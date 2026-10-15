El reto histórico que enfrenta el príncipe William al frente del Ducado de Cornualles

El príncipe William atraviesa un periodo de desafíos sin precedentes en la gestión del Ducado de Cornualles, un vasto patrimonio privado que asumió tras el ascenso al trono de su padre, el rey Carlos III. Severas condiciones de sequía han comenzado a impactar diversas zonas de Cornualles, encendiendo las alarmas sobre las posibles repercusiones en las operaciones comerciales, agrícolas y de arrendamiento del ducado.

Ante la gravedad del panorama, las autoridades gubernamentales del Reino Unido han calificado la escasez de agua como un fenómeno que no se había presenciado en décadas, implementando medidas extraordinarias de contingencia.

El título de duque de Cornualles pasó automáticamente a William el 8 de septiembre de 2022, inmediatamente después de que su padre, Carlos III, ascendiera al trono tras el fallecimiento de la reina Isabel II. Getty Archivo

Un contexto climático sin precedentes

La secretaria de Medio Ambiente británica, Dame Angela Eagle, advirtió sobre la magnitud del estiaje que afecta al suroeste del país, señalando que la nación se enfrenta a niveles de sequía no experimentados en decenios.

Para contener la crisis y garantizar el suministro a la población y a los sectores productivos, el gobierno ha activado un plan de apoyo que incluye la supervisión diaria de los caudales de los ríos y los niveles de los embalses, así como inspecciones de cumplimiento a las empresas que extraen agua de fuentes naturales y la creación de foros locales de resiliencia.

Por su parte, la ministra del Agua, Emma Hardy, ha instruido a la Agencia de Medio Ambiente supervisar de cerca la evolución del escenario y coordinar acciones estratégicas con los sectores clave.

Impacto potencial en el patrimonio de la corona

Aunque aún no se ha determinado el alcance exacto de los efectos económicos sobre las actividades comerciales e inmobiliarias del Ducado de Cornualles, la situación demanda una atención prioritaria por parte del equipo de administración del príncipe de Gales.

El Ducado de Cornualles es una propiedad privada establecida por la carta fundacional de 1337, cuyo control y usufructo corresponden por tradición al hijo mayor del monarca reinante que sea heredero al trono. El patrimonio abarca miles de hectáreas destinadas a la agricultura, el turismo, la vivienda y la conservación, recursos con los que se financian las actividades públicas, privadas y de beneficencia del príncipe William y su familia.