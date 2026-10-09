Kate Middleton y el príncipe William sorprenden con una visita inesperada a Irlanda del Norte: el motivo detrás de su aparición conjunta

La visita, realizada el viernes 9 de octubre en Belfast, tuvo un objetivo concreto: conocer los avances de Homewards, el proyecto impulsado por el príncipe William para prevenir la falta de vivienda y demostrar que es posible reducir el sinhogarismo mediante soluciones sostenibles.

La aparición conjunta no había sido anunciada previamente. Durante su recorrido, los príncipes de Gales visitaron The Commons, un antiguo edificio religioso transformado en centro comunitario, donde conocieron a jóvenes y organizaciones que trabajan para ofrecer oportunidades laborales, estabilidad y redes de apoyo a personas en riesgo de quedarse sin hogar.

La iniciativa busca mostrar que el acceso a un empleo estable, acompañado de relaciones de apoyo y oportunidades para integrarse en la comunidad, puede contribuir a prevenir la falta de vivienda.

Homewards, el proyecto del príncipe William para combatir la falta de vivienda

Homewards fue creado en junio de 2023 por el príncipe William y The Royal Foundation con una meta ambiciosa: demostrar que la falta de vivienda puede ser poco frecuente, breve y no repetirse. El programa tiene una duración de cinco años y trabaja con comunidades de distintas regiones del Reino Unido para desarrollar soluciones adaptadas a las necesidades locales.

En Irlanda del Norte, uno de los proyectos piloto es Neon (New Employment Opportunities Network), una iniciativa que busca facilitar el acceso al empleo para jóvenes en situaciones de vulnerabilidad. Durante la visita, William y Kate conocieron los resultados del programa y escucharon testimonios sobre cómo el trabajo puede ayudar a construir confianza, independencia y estabilidad.

El proyecto también contempla la colaboración entre empresas, servicios públicos y organizaciones comunitarias. La intención es que los jóvenes no solo encuentren empleo, sino que reciban el acompañamiento necesario para conservarlo y avanzar hacia una vida más estable.

El modelo desarrollado en Irlanda del Norte busca extenderse a otras localidades vinculadas con Homewards, con el respaldo de empresas británicas y organizaciones que participan en la iniciativa.

Kate Middleton y el príncipe William recorrieron The Commons, un espacio que busca fortalecer los vínculos comunitarios en Ormeau Road, Belfast, mediante la transformación de una antigua iglesia en un centro abierto a todos. Getty Images

Así fue la visita de Kate Middleton y el príncipe William a Belfast

A pesar de la lluvia, los príncipes de Gales se reunieron con representantes de organizaciones locales y jóvenes que participan en programas de inclusión y empleo. En The Commons, conocieron las actividades que se desarrollan en este espacio comunitario, entre ellas encuentros culturales, comidas compartidas y talleres destinados a fortalecer los vínculos entre los habitantes.

La pareja también saludó a las personas que se acercaron para verlos. Durante el recorrido, William conversó con un aficionado del Aston Villa e hizo una videollamada con una mujer que no pudo asistir personalmente al encuentro.

La visita se suma a la agenda de compromisos con los que el príncipe William busca dar visibilidad a Homewards. El heredero al trono británico ha destacado la importancia de abordar la falta de vivienda como un problema que requiere soluciones colectivas y la colaboración entre distintos sectores de la sociedad.

Para Kate Middleton, el recorrido también representó una oportunidad para acompañar a su esposo en una causa centrada en la inclusión social, el bienestar y las oportunidades para las nuevas generaciones.

Kate Middleton y el príncipe William conocieron el proyecto The Commons en Belfast, una iniciativa que convertirá una antigua iglesia en un centro comunitario sostenible para impulsar la convivencia y el apoyo local. Getty Images

El look de Kate Middleton para su visita a Irlanda del Norte

Además del objetivo social de la visita, el estilismo de la princesa de Gales volvió a captar la atención. Para recorrer Belfast bajo la lluvia, Kate eligió una falda midi de cuadros atribuida a Emilia Wickstead, una blusa blanca con detalles de volantes y un abrigo azul marino.

La princesa completó el conjunto con un paraguas para protegerse de la lluvia y unos pendientes Trinity de Cartier, una pieza de joyería que ha incorporado en otras ocasiones a su guardarropa.

El conjunto combinó prendas de inspiración clásica con elementos que aportaron textura y movimiento. La falda de cuadros destacó como la pieza central del estilismo, mientras que la blusa blanca iluminó el rostro y el abrigo oscuro aportó estructura.

La elección mantuvo la línea sobria y funcional que suele caracterizar los compromisos oficiales de Kate: prendas elegantes, adecuadas para el clima y compatibles con una jornada de encuentros comunitarios.

¿Cuándo fue la última visita de Kate Middleton y William a Irlanda del Norte?

La pareja visitó Irlanda del Norte en octubre de 2025, un año antes de su reciente aparición en Belfast. Su recorrido del 9 de octubre de 2026 fue su séptima visita conjunta a la región.

En esta ocasión, el protagonismo estuvo en el avance de Homewards y en las iniciativas que buscan ofrecer alternativas concretas a jóvenes en riesgo de quedarse sin hogar. Más que una aparición protocolaria, la jornada permitió a los príncipes de Gales conocer de cerca el trabajo de organizaciones que intentan transformar las condiciones de vida de sus comunidades.