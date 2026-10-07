Ingrid Alexandra de Noruega regresará a Australia en 2027: la razón detrás de su decisión

La princesa heredera Ingrid Alexandra de Noruega volverá a Australia en febrero de 2027 para continuar con sus estudios universitarios en la Universidad de Sídney, después de haber pasado este otoño en Noruega.

Su regreso se produce después de unos meses especialmente importantes para la Familia Real noruega, marcados por la salud de su madre y la muerte del rey Harald V.

La Casa Real noruega confirmó que la princesa continuará dando prioridad a su formación académica y que, mientras permanezca en Noruega, participará en algunos compromisos oficiales antes de regresar a Sídney.

¿Por qué Ingrid Alexandra regresará a Australia?

La decisión tiene que ver principalmente con sus estudios. Ingrid Alexandra comenzó en agosto de 2025 una licenciatura de tres años en la Universidad de Sídney, donde se especializa en relaciones internacionales y economía política.

Sin embargo, en junio de 2026 la princesa regresó a Noruega para permanecer cerca de su familia debido al delicado momento de salud que atravesaba su madre, la reina Mette-Marit.

Durante el otoño, Ingrid Alexandra continuó su formación desde Noruega como estudiante de intercambio en la Universidad de Oslo. Allí cursó asignaturas relacionadas con política comparada y resolución de conflictos, como parte de su programa académico en Sídney.

Ahora, una vez concluido este periodo temporal, está previsto que vuelva a Australia para continuar con su carrera.

La salud de Mette-Marit cambió los planes de la princesa

El regreso de Ingrid Alexandra a Noruega estuvo estrechamente relacionado con la situación de su madre. La reina Mette-Marit se encuentra en recuperación después de someterse a un trasplante de pulmón.

Cuando la situación de salud de la princesa heredera se complicó, Ingrid Alexandra decidió regresar a su país para estar cerca de su familia y continuar temporalmente sus estudios desde Oslo. La decisión también tuvo lugar mientras la Familia Real enfrentaba importantes cambios institucionales, incluida la sucesión de Harald V por su hijo, Haakon.

Imagen de archivo. La princesa Mette-Marit junto a su hija, la princesa Ingrid Alexandra, durante una celebración oficial en Noruega. Madre e hija mantienen una estrecha relación, por lo que la reciente mudanza de la heredera a Australia para comenzar sus estudios universitarios marca el inicio de una nueva etapa para ambas y para la Familia Real noruega. Getty Images

Ingrid Alexandra también ha asumido más responsabilidades

Aunque sus estudios continúan siendo una prioridad, la princesa heredera ha tenido una presencia más visible en la agenda de la Familia Real durante los últimos meses.

Su participación cobró especial relevancia después de que la situación de salud de su madre limitara la capacidad de Mette-Marit para asistir a determinados compromisos. Ingrid Alexandra acompañó a su padre, el rey Haakon VIII, en algunos actos oficiales, entre ellos la apertura del Parlamento noruego.

La Casa Real ha señalado que continuará participando en algunos compromisos oficiales que sean compatibles con sus estudios.

Carrera universitaria de Ingrid Alexandra Getty Images

¿Cuándo regresará Ingrid Alexandra a Australia?

La princesa tiene previsto regresar a Sídney en febrero de 2027, para retomar sus estudios en la Universidad de Sídney. El semestre universitario está programado para comenzar el 22 de febrero. Hasta entonces, Ingrid Alexandra permanecerá en Noruega y continuará combinando su formación académica con algunas actividades oficiales.

Una nueva etapa para la futura reina de Noruega

El regreso a Australia representa el retorno a una etapa de independencia que la princesa había interrumpido temporalmente para estar junto a su familia.

A sus 22 años, Ingrid Alexandra se encuentra en plena preparación para su futuro papel como reina de Noruega. Por ahora, sin embargo, la Casa Real ha dejado claro que sus estudios continúan siendo una de sus principales prioridades.

Su experiencia universitaria en Australia forma parte de esa preparación y le permitirá completar una formación internacional antes de asumir, en el futuro, mayores responsabilidades dentro de la monarquía noruega.