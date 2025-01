Jesús Ortiz, el padre de la reina Letizia, causó sorpresa en redes por esta peculiar petición

El padre de la reina Letizia, Jesús Ortiz, se ha desempeñado como comunicador desde 1969, por lo que a nadie sorprende que Su Majestad haya heredado sus dotes periodísticos. A lo largo de su trayectoria, el abuelo de la princesa Leonor y la infanta Sofía ha ejercido su labor informativa por medio de distintas plataformas y ahora, ante las exigencias de la actualidad, Don Jesús no ha dudado en sumarse al furor por las redes sociales.

De hecho, es X (antes Twitter) una de las plataformas donde el suegro de Felipe VI suele volcar la mayoría de sus opiniones; eso sí, siempre siendo muy cuidadoso de no involucrarse en asuntos que tengan que ver con la Corona.

Jesus Ortiz suele dar sus puntos de vista políticos en su cuenta de X, antes Twitter

En ocasiones, Don Jesus también utiliza su cuenta de X para expresar algunas cuestiones personales. Este fue el caso de la última vez que el padre de la reina causó sorpresa entre los internautas, después de que el comunicador tuviera el atrevimiento para solicitar ayuda para que una de sus familiares recupere su computadora perdida.

“Me apunto a lo de ‘haz tu magia’. Ayer, una estudiante de mi familia se dejó su portátil en un autobús interurbano (línea 658, dirección ciudad de la imagen). Sus estudios son semipresenciales y el equipo es básico para llevarlos a cabo, esto sin hablar de la información perdida”, escribió Jesús Ortiz en X.

Me apunto a lo de “haz tu magia”. Ayer, una estudiante de mi familia se dejó su portátil en un autobús interurbano (línea 658, dirección ciudad de la imagen). Sus estudios son semipresenciales y el equipo es básico para llevarlos a cabo, esto sin hablar de la información perdida. — Jesús Ortiz (@JesOrtizAl) January 15, 2025

El hijo de Menchu Álvarez del Valle continuó al hilo con el siguiente mensaje: “Si alguien tiene alguna pista, me lo puede contar por aquí”; y, por último agregó: “Como me han recordado por aquí, no he dicho que el autobús donde se quedó olvidado el portátil es un interurbano de Madrid. Pues ya está. Y un millón de gracias a todos los que estáis ayudando”.

Usuarios responden a la solicitud de Jesús Ortiz

Lamentablemente el mensaje de ayuda del padre de Letizia no ha logrado viralizarse, por lo que hasta el momento el tuit cuenta con tan solo 566 me gusta y una decena de réplicas.

A algunos usuarios les molestó la súplica de Don Jesús, pareciéndoles absurda: “Como se puede olvidar un portátil?. No es un klinex”, dijo un internauta, a lo que el suegro de Don Felipe respondió: “Creo que lo que importa aquí es el hecho y no las causas que lo motivaron. ¿Una ayudita para paliar el efecto?”.

También hubo otros usuarios que decidieron apoyar la causa de quien probablemente también es familiar de la reina Letizia y respondieron: “Vamos a encontrar ese portatil. Vamossss!!!!”.