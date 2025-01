Meghan Markle compartió fotos inéditas de sus hijos, Archie y Lilibet: así lucen actualmente

Meghan Markle compartió en su cuenta de Instagram un emotivo video en memoria de su querido perro Guy, quien falleció recientemente. Sin embargo, esta publicación ha dado mucho de qué hablar no solo por la pérdida de su mascota, sino también porque incluyó imágenes inéditas de sus hijos, los príncipes Archie y Lilibet.

En el videoclip, se pueden apreciar momentos entrañables de la familia Sussex. Una de las escenas muestra al príncipe Harry paseando con Archie, de cinco años, mientras este sostiene la correa de Guy. Además de otra escena de la duquesa disfrutando de un picnic al aire libre con Lilibet, de tres años, acompañadas por sus perros. Unas imágenes que destacan la naturalidad y el cariño con el que los niños interactúan con sus mascotas, reflejando un ambiente familiar lleno de amor y sencillez.

En el video se puede apreciar lo mucho que han crecido los hijos de Harry y Meghan IG: @meghan

Este homenaje también incluye una grabación de Archie y Lilibet cantando una canción dedicada a Guy, expresando su amor y tristeza por la pérdida de su compañero canino. Un gesto que deja ver la importancia que el perro tenía en sus vidas y que, además, muestra cuánto han crecido y cómo se desenvuelven en un entorno familiar amoroso y conectado con la naturaleza.

Meghan Markle llora la triste pérdida de su mascota Guy

Según la misma publicación, Guy, un perro de raza beagle, fue adoptado por Markle en 2015. Lo conoció en un refugio en Kentucky en el que estaba programado para ser sacrificado. Por lo que, desde entonces, fue parte fundamental de la vida de Meghan. DE ahí que su partida le haya provocado un gran dolor.

“He llorado tantas lágrimas que ya no puedo contarlas -el tipo de lágrimas que te hacen meterte en la ducha con la esperanza absurda de que el agua corriente en tu cara de alguna manera te haga no sentirlas, o fingir que no están allí. Pero lo son. Y eso está bien también”, puntualizó.

Además, en el mensaje que acompaña al video, Meghan describió a Guy como “el mejor chico que cualquier chica podría haber pedido”, destacando su lealtad y compañía a lo largo de los años. Sin embargo, la duquesa de Sussex también compartió detalles sobre las dificultades que su perro enfrentó en los últimos años, como el grave accidente que tuvo antes de que se mudaran a Estados Unidos, por lo que requirió múltiples cirugías.

Por otro lado, la publicación de Markle también reveló que Guy aparecerá en la nueva serie de la californiana que está por estrenarse el próximo 15 de diciembre, “With Love, Meghan”.

Esta producción, compuesta por ocho episodios, explorará temas como cocina, jardinería, manualidades y consejos para ser un buen anfitrión. Contará con la participación de invitados especiales, incluyendo a la chef Alice Waters y las actrices Mindy Kaling y Abigail Spencer. Este proyecto es parte del acuerdo de colaboración que Meghan y el príncipe Harry tienen con Netflix, el cual ha producido anteriormente la serie documental “Harry & Meghan”.