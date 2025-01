El tierno guiño que Letizia Ortiz lanzó a la infanta Sofía durante la despedida de la princesa Leonor

El pasado 11 de enero, los reyes Felipe VI y Letizia Ortiz presidieron la despedida del Buque Escuela “Juan Sebastián de Elcano”, donde se embarcó la princesa Leonor, quien, junto a sus compañeros guardiamarinas, pasará seis meses en altamar.

Y, aunque, en realidad, la princesa de Asturias fue la protagonista de aquella jornada, su madre no tardó en acaparar la atención de los medios, los cuales, al analizar atentamente las imágenes surgidas durante la despedida, pudieron notar el sútil guiño que la reina lanzó a su hija menor, la infanta Sofía, quien no pudo estar presente para ver zarpar el barco de su hermana.

La reina Letizia despidió a la princesa Leonor el pasado 11 de enero en Cádiz Ig: @casareal.es

La referencia hecha por la consorte hacia su hija menor se vio inserta en su atuendo, el cual combinó a la perfección el azul de su traje con una glamurosa diadema dorada, accesorio que lució la infanta Sofía durante la Primera Comunión de Leonor, en el ya lejano año 2015.

La diadema de Sofía de Borbón, reciclada por Doña Letizia, cuenta con un diseño de flores doradas de cristales, colocadas en uno de sus laterales. Aquel 20 de mayo de 2015 fue la primera vez que se tuvo registro de esa delicada pieza real, la cual, sin duda, destaca en las fotografías de la infanta tomadas en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en el distrito madrileño de Aravaca.

La infanta Sofía ya había utilizado la diadema que llevó Letizia Ortiz el pasado 11 de enero

¿Por qué la infanta Sofía no acudió a despedir a la princesa Leonor en Cádiz?

Es probable que la reina Letizia haya sentido la necesidad de evocar la figura de su hija menor debido a que la distancia geográfica le impidió estar presente en la despedida de la princesa Leonor, quien por largos meses se mantendrá alejada de su familia.

El pasado 11 de enero fue una jornada en la cual la infanta Sofía estuvo alejada de su hermana a consecuencia de sus deberes académicos, ya que, como bien cabe recordar, la benjamina actualmente estudia el bachillerato en el UWC Atlantic College de Gales, en Londres.

Sin embargo, el hecho de que las hermanas hayan permanecido alejadas durante la despedida del Buque Escuela “Juan Sebastián de Elcano”, esto no quiere decir que no vayan a reencontrarse pronto, ya que, como bien lo señaló el ex profesor del buque “Elcano” Colate Vallejo-Nágera ante el programa ‘Socialité': todos los guardamarinas gozan de uno o dos días libres cuando tocan tierra durante el viaje, por lo que los reyes y la infanta Sofía podrían aprovechar la oportunidad de ir a visitar a Leonor a algún puerto.