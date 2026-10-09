Kate Middleton confirma que la falda tartán será tendencia este otoño 2026

Durante su más reciente aparición pública en Belfast, la princesa de Gales volvió a dar una lección de elegancia al rescatar uno de los estampados más emblemáticos del armario británico y escocés: el tartán.

Acompañada por el príncipe William para conocer los avances de la iniciativa social Homewards, la futura reina consorte reafirmó que las piezas clásicas con historia son la mejor apuesta para construir un fondo de armario atemporal y sofisticado esta temporada.

La falda ‘Kensie': La clave del look

El centro de atención del estilismo fue la falda ‘Kensie’, una creación de la diseñadora Emilia Wickstead.

El diseño: Una falda midi confeccionada en mezcla de lana Shetland, con silueta en ‘A’ y pliegues suaves que aportan movimiento.

El estampado: Cuadros en tonos verde militar, guiño directo a la estética tradicional escocesa.

El valor: La prenda tiene un costo de 1,935 euros en el sitio oficial de la firma (donde actualmente figura como agotada).

¿Cómo combinar el tartán en otoño? La fórmula de Kate

Para no saturar el conjunto y equilibrar la potencia visual del estampado verde, Kate apostó por básicos neutros de líneas depuradas:

1. Blusa romántica: Una blusa blanca de cuello cerrado con delicados volantes al frente, ideal para dar un toque femenino y suavizar la estructura.

2. Abrigo de corte recto: Un abrigo negro largo que enmarca la silueta y protege del frío característico del otoño.

3. Accesorios: Un cinturón negro de piel con hebilla dorada para definir la cintura, coordinado con zapatillas de salón de punta fina y tacón delgado.

4. Joyería discreta: Pendientes dorados minimalistas que cedieron todo el protagonismo a la prenda estrella del outfit.

Compromisos con causa

Más allá del impacto en la moda, la visita de los príncipes de Gales a Irlanda del Norte se centró en conocer los logros del programa NEON dentro del proyecto comunitario The Commons, enfocado en facilitar el acceso al empleo a jóvenes vulnerables para combatir la falta de vivienda.