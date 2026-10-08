Príncipe George tendrá su primer permiso de Eton: ¿volverá a casa con William, Kate y sus hermanos?

El príncipe George acaba de comenzar una nueva etapa en su vida escolar y, apenas unas semanas después de ingresar a Eton College, ya tuvo su primer permiso como alumno interno.

El hijo mayor del príncipe William y Kate Middleton comenzó sus estudios en el prestigioso colegio británico el pasado 8 de septiembre y, de acuerdo con el calendario escolar, los alumnos tuvieron su primer “short leave” entre el 2 y el 4 de octubre.

Este breve periodo de descanso permite a los estudiantes abandonar temporalmente Eton. Aunque no se ha confirmado públicamente dónde pasó George estos días, la cercanía de la escuela con la residencia de los príncipes de Gales en Windsor hace posible que haya regresado a casa para pasar el fin de semana con su familia.

El príncipe George comienza una nueva etapa en Eton College acompañado por sus padres, el príncipe William y Catherine, princesa de Gales. Getty Images

¿Qué es el primer permiso de Eton del príncipe George?

El “short leave”, también conocido como permiso corto o exeat, forma parte del calendario de Eton y permite que los alumnos internos salgan del colegio durante un breve periodo.

En el caso de George, este fue el primer permiso corto del curso, apenas unas semanas después de su llegada al colegio. El calendario de Eton estableció este descanso entre el viernes 2 y el domingo 4 de octubre, por lo que los estudiantes pudieron abandonar temporalmente el internado. A diferencia de unas vacaciones escolares tradicionales, se trata de una pausa breve dentro del trimestre que permite a los alumnos pasar unos días fuera de Eton.

El príncipe George es recibido por las autoridades de Eton College durante su primer día en la prestigiosa institución educativa, acompañado por el príncipe William y Catherine, princesa de Gales. Getty Images

¿Volvió el príncipe George a casa con William y Kate?

Hasta el momento, no existe confirmación pública de que George haya regresado a Forest Lodge durante este permiso. Sin embargo, es una posibilidad debido a la corta distancia entre Eton College y la residencia familiar de los príncipes de Gales, ubicada en Windsor.

Forest Lodge se encuentra a pocos minutos en automóvil de Eton, por lo que, si George decidió aprovechar el permiso para volver con su familia, el trayecto habría sido relativamente sencillo.

De esta manera, el príncipe podría haber pasado el fin de semana junto al príncipe William, Kate Middleton, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, aunque los detalles de su vida privada y sus movimientos durante el permiso no han sido confirmados.

Los príncipes George, Louis y Charlotte Getty Images

George ya había tenido otra oportunidad de

salir de Eton

El “short leave” no fue la única posibilidad que tuvo George para alejarse temporalmente del internado desde que comenzó el curso.

El calendario de Eton también contempla los llamados “B Weekends”, dos días de ausencia opcional durante los cuales los alumnos pueden abandonar el colegio después de cumplir con sus compromisos del sábado y regresar el domingo por la tarde.

Esto significa que George podría haber tenido una primera oportunidad de visitar a su familia incluso antes del permiso corto de octubre, aunque tampoco existen detalles públicos sobre cómo utilizó esos días.

El príncipe George seguirá los pasos de su padre, el príncipe William, al ingresar a Eton College, el prestigioso internado británico que ha formado a generaciones de la familia real y que es considerado uno de los colegios más exclusivos del Reino Unido. Getty Images

¿Cuándo tendrá el príncipe George sus próximas vacaciones?

El calendario de Eton contempla un periodo de descanso más largo hacia finales de octubre. Este será el llamado “long leave”, correspondiente a las vacaciones de mitad de trimestre.

Para George, esta pausa representará una oportunidad mucho más amplia para alejarse de la rutina del internado y pasar tiempo fuera de Eton.

Mientras tanto, el joven royal continúa adaptándose a su nueva vida como alumno interno, una experiencia diferente a la que compartía anteriormente con sus hermanos en Lambrook School.

El príncipe George comenzó una nueva etapa lejos de sus hermanos

El ingreso a Eton representa un cambio importante para el hijo mayor de los príncipes de Gales. George dejó atrás la dinámica escolar que compartía con Charlotte y Louis para comenzar una experiencia como alumno interno.

El futuro rey comenzó oficialmente sus estudios en Eton el 8 de septiembre, acompañado por William y Kate, quienes lo llevaron al colegio para su primer día.

Desde entonces, la familia ha mantenido bajo reserva los detalles de su rutina escolar, por lo que no se conocen públicamente aspectos cotidianos de sus días en el internado.

La posibilidad de que George haya aprovechado su primer permiso para regresar a Windsor resulta especialmente significativa por la cercanía con su familia y por tratarse de una de sus primeras pausas desde que comenzó esta nueva etapa.