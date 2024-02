La contundente frase con la que el príncipe William alejó a su hermano Harry de la Familia Real Británica

Desde que se dio a conocer la enfermedad de Carlos III, se ha especulado bastante sobre una posible reconciliación entre los príncipes William y Harry, sin embargo, en los últimos días ha surgido nueva información que sugiere que el heredero al trono británico no desea tener ningún tipo de acercamiento con su hermano menor.

Recordemos que el príncipe Harry viajó hasta Londres al conocer el diagnóstico de cáncer de su padre, sin embargo, durante su corta estancia en la nación británica, en ningún momento se reunió con el primogénito del monarca inglés.

El príncipe William estaría alejando a Harry de los Windsor

De acuerdo con lo que ha dicho el experto Richard Eden en Palace Confidential, el Príncipe de Gales ha recurrido a una tajante frase para rechazar al duque de Sussex, así como un posible acercamiento de éste con la Casa Real británica.

El príncipe William no desea que su hermano Harry se acerque a la corona británica Getty Images

La frase en cuestión es la de “respetar el acuerdo de la cumbre de Sandringham”, en la cual Harry y Meghan firmaron que no querían depender de fondos públicos y que deseaban hacer su vida lejos de la corona inglesa. Una condición que no cambiaría bajo ninguna circunstancia, ni siquiera en este momento de crisis que viven los Windsor con la enfermedad del rey Carlos y la convalecencia de Kate Middleton.

Por ello es que ahora el hijo mayor de Lady Di ha recurrido a lo acordado en esta famosa reunión para frenar al pelirrojo royal, pues pese a la complicada situación, William está molesto con Harry por lo que ha dicho de él, según lo que reporta la prensa.

En el libro Spare, el príncipe Harry relató un pleito que tuvo con William, derivado de que éste supuestamente habría ofendido a Meghan Markle. “Me agarró por el cuello, me rompió el collar que llevaba y me tiró al suelo, aterricé en el plato del perro, que se partió debajo de mi espalda y los pedazos me cortaron... Todo sucedió muy rápido”, se lee en su obra.

La reconciliación entre William y Harry, más lejos que nunca

Fuentes cercanas al príncipe William dicen que una reconciliación entre él y Harry es prácticamente imposible Getty Images

Por otro lado, fuentes cercanas han asegurado que la reconciliación entre los hermanos está cada vez más lejos, ya que “apenas se hablan”, por lo que “la idea de que William quiera que Harry vuelva y represente a la casa real es tan impensable como risible”, recoge Vanity Fair de un amigo del futuro rey de Inglaterra.

Mientras que Carlos III también es “firmemente de la opinión” de que Harry no puede volver a ocupar un papel activo en la corona tras el desaire que tuvieron él y Meghan de alejarse de la realeza en 2020, según dice una fuente cercana al rey a la citada revista.