¿El príncipe William estaría saboteando a Harry en su intento para acercarse a la Familia Real Británica?

En medio de la gran crisis que vive la monarquía inglesa, ahora se ha comenzado a especular que el príncipe William no permitiría que su hermano menor Harry regresa a la Familia Real Británica, de acuerdo con unas recientes declaraciones de una experta en realeza.

Según lo que ha informado esta persona, William le dejó en claro al príncipe Harry que ni él ni su esposa, Meghan Markle, son bienvenidos desde que decidieron separarse de la corona británica y mudarse a los Estados Unidos para iniciar una nueva vida.

El príncipe William no permitiría que Harry regrese a sus deberes reales

La experta y comentarista real Helena Chard ha dicho para Fox News que el heredero al trono británico no está dispuesto a dejar que el duque vuelva a los Windsor. “El príncipe William tiene su propia confusión privada. Él conoce bien a su hermano y ciertamente no le permitirá regresar a la familia porque no confía en él”, recalcó.

El príncipe William no dejaría que Harry volviera a la Familia Real Británica porque no le tiene confianza Getty Images

En este sentido, Chard también sugirió que mientras el futuro rey de Inglaterra pueda influir en este tema, las puertas seguirían cerradas para el pelirrojo royal “A Harry no se le permitirá regresar de ninguna manera si el Príncipe William tiene alguna influencia sobre la situación”.

Sin embargo, la experta explicó también que la negativa de William para aceptar de nuevo a los Sussex se debe a que “Harry y Meghan no consideran adecuadamente las consecuencias y no son dignos de confianza. Son una carga para la familia”, mencionó.

Por otra parte, ha trascendido que fuentes cercanas al rey Carlos III comparten una opinión similar a la de su hijo mayor, ya que él es “firmemente de la opinión” de que Harry no puede volver a ocupar un papel activo en la corona tras el desaire que tuvieron él y Meghan de alejarse de la realeza en 2020.

Fuentes cercanas a Carlos III dicen que él tampoco dejaría que el príncipe Harry volviera a tener un papel activo en la corona británica Getty Images

Y para tensar más la situación, medios británicos dijeron que durante el breve viaje del duque de Sussex al Reino Unido para visitar al monarca, los hermanos no se vieron en ningún momento. Por lo que todo esto puede ser visto como una acción de William para bloquear cualquier posible acercamiento de su hermano con la Familia Real Británica.

Mientras tanto, esta información contrasta bastante con las declaraciones que dio el mismo Harry a Good Morning News durante su visita a Canadá para promocionar los Juegos Invictus, pues en ellas sugirió que los problemas de salud de su padre y de su nuera Kate Middleton podrían tener un “efecto reunificador” en su familia.