La emotiva revelación de Kate Middleton sobre su tratamiento contra el cáncer

En marzo de 2024, se dio a conocer que Kate Middleton había sido diagnosticada con cáncer. A partir de esta confirmación hecha a través de los canales oficiales de la Familia Real Británica, fueron develándose algunos detalles del tratamiento al que fue sometida, siempre procurando cuidar su privacidad por razones que ella misma compartió recientemente.

Kate Middleton se sinceró sobre los momentos más complicados de luchar contra el cáncer

En una de sus últimas apariciones públicas, que tuvo como propósito visitar a pacientes del Centro Oncológico del Hospital de Colchester, Kate Middleton habló de su experiencia como paciente de cáncer. Al respecto, en esta charla retomada por The Mirror, la princesa de Gales admitió que, desde su punto de vista, existen momentos en los que resulta muy difícil mantenerse optimista.

“A lo largo del tratamiento, uno se mantiene firme, con estoicismo. Una vez finalizado el tratamiento, uno piensa: ‘puedo seguir adelante, volver a la normalidad’, pero la fase posterior es realmente difícil. Ya no estás necesariamente bajo la supervisión del equipo clínico, pero no puedes desenvolverte con normalidad en casa como antes lo hacías”, dijo la futura reina.

Kate Middleton visitó a personas que están en tratamiento contra el cáncer y tuvo una cálida charla sobre su proceso Instagram. @princeandprincessofwales

Cabe recordar que, a pesar de que ella y el príncipe William trataron de sobrellevar esta situación en privado, debido al peso de su imagen pública resultó necesario que se brindaran actualizaciones sobre su estado de salud. Por lo que en los tabloides constantemente se publicaron noticias acerca de las veces que ingresó al hospital y registros de los periodos que prefirió pasar acompañada únicamente de su esposo e hijos.

El valioso consejo de Kate Middleton para los pacientes con cáncer

Después de casi 10 meses sometida a novedosos tratamientos y alternativas clínicas para combatir el cáncer (cuyo tipo nunca fue revelado), en enero de 2025 Kate Middleton informó que se encontraba en remisión. A partir de entonces, la princesa de Gales se ha dedicado a retomar paulatinamente su ritmo de vida, que a menudo incluye viajes y actos oficiales, ocasiones en las que se ha mostrado entusiasmada.

Sin embargo, aceptó que para lograrlo, tuvo que aceptar que ya no era la misma y que este proceso necesitaba de tiempo, lo que le aconsejaría a otros pacientes de esta enfermedad que consideren para no frustrarse con sus avances. “Tienes que encontrar tu nueva normalidad y eso lleva tiempo. Hay una fase al finalizar el tratamiento, en la que todos esperan que te mejores, pero vamos, esto no es así en absoluto”, concluyó.

Kate Middleton anunció que su cáncer estaba en remisión en enero de 2025 Getty Archivo

Esta visita tuvo lugar apenas dos semanas después de que se reportara que Kate Middleton no asistió a Royal Ascot 2025, lo que provocó diversos rumores respecto a su estado de salud. Aunque de momento, los príncipes de Gales no han informado novedades acerca de esta cuestión médica.