La curiosa razón por la que Letizia Ortiz pidió a la prensa no tomar fotografías en un acto público

Las últimas semanas han sido bastante movidas para Letizia Ortiz y la Familia Real Española, por ello es que ya se preparan para tomar sus tradicionales vacaciones de verano en el Palacio de Marivent. Sin embargo, en medio de su saturada agenda ha surgido una curiosa anécdota que un día protagonizó la reina consorte y que demuestra su gran empatía.

Según lo revelado por la cantante de flamenco María Toledo, en una ocasión tuvo un singular encuentro con la esposa del rey Felipe VI y que, durante el mismo, la reina pidió a los medios presentes que no tomaran fotografías.

¿Por qué la reina Letizia pidió a la prensa no tomar fotografías?

De acuerdo con lo que contó la cantautora española para el programa de Telecinco “Socialité", una vez tuvo un encuentro con los reyes de España, en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, durante el concierto de clausura de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, según lo que recoge Semana.

Felipe VI y Letizia Ortiz se acercaron a saludar a María Toledo y a su hijo durante un acto público Instagram @mariatoledomt/@socialité5

Durante la entrevista, la artista contó los retos que ha significado la maternidad ahora que tiene a su hijo Vicente, a quien le ha dedicado su más reciente disco musical que lleva el nombre de su primogénito. Y ha sido ahí donde recordó que su pequeño maravilló a doña Letizia cuando lo conoció.

Toledo relató que en un momento dado, Felipe VI y su esposa se acercaron a ella y a su bebé para saludarles durante el mencionado acto público. “El rey le hacía muestras de cariño a mi hijo. Ay sí mi hijo solo quería arrancarle los pendientes de la reina doña Letizia porque le encantaron”, señaló.

“Ella lo quería coger y yo no sabía qué hacer. Se lo doy, no se lo doy... Es la reina. ¿Cómo le voy a decir que no?”, explicó ya que no quería que su bebé fuera fotografiado en ese momento. “Le dije: ‘mire, yo tengo un problema. No quiero que salga en las fotos’”, indicó.

Y si bien la ícono del flamenco tenía miedo de la reacción de la royal de 52 años, esta aceptó sorpresivamente a su petición e incluso se mostró empática con su sentir. “Me dijo, ‘no te preocupes, no hay ningún problema’. Y les dijo a todos los fotógrafos del acto: ‘Paramos de hacer fotos que voy a saludarlo’”, recordó.

Por otro lado, el actuar de la experiodista en este acto público demuestra lo bien que comprende la maternidad y todo lo que ello conlleva, ya que, además, sabe lo complicado que es proteger a los hijos del foco mediático. Algo que seguramente ella ha experimentado con sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, prácticamente desde que nacieron.