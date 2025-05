La divertida reacción del príncipe William tras el elogio de una fan a Kate Middleton

En la mayoría de sus apariciones públicas, Kate Middleton ha recibido elogios por parte de sus seguidores. Sin embargo, un reciente halago de una fan a la princesa provocó que el príncipe William reaccione de una forma muy espontánea, y la cual ha dado mucho de qué hablar.

Así fue cómo el príncipe Wiliam reaccionó al halago de una fan

Fue durante la ceremonia de bautizo del buque HMS Glasgow en Escocia, realizada el pasado jueves 22 de mayo, cuando una fan expresó su admiración por la princesa de Gales, exclamando: "¡Eres hermosa!”, y rápidamente añadió: "¡Tú también, William!”.

No obstante, la respuesta del heredero al trono británico a esta frase no se hizo esperar y, con su característico humor británico, replicó: “No tienes que decir eso. No te preocupes”. Una frase que provocó varias carcajadas entre el público presente y que, además, se ha vuelto viral en redes sociales.

Este intercambio espontáneo y lleno de simpatía ocurrió mientras la pareja real saludaba a las personas tras la ceremonia oficial. Kate, como madrina del buque desde 2021, tuvo el honor de romper una botella de whisky contra el casco del HMS Glasgow, siguiendo la tradición naval británica. En su breve discurso, expresó: “Tengo el placer de nombrar este barco: HMS Glasgow. Que Dios la bendiga y a todos los que naveguen en ella”.

También, tras este acto, los príncipes de Gales participaron en una competencia amistosa de ensamblaje de tuberías, en donde la princesa fue inicialmente declarada ganadora hasta que su estructura colapsó, provocando risas entre los presentes. Mientras que William, por su parte, bromeó sobre la inestabilidad de su propia creación, demostrando una vez más la complicidad y buen humor que caracteriza a los futuros reyes de Inglaterra.

Kate Middleton y el príncipe William demostraron una gran complicidad y buen humor durante su visita a Escocia IG: @princeandprincessofwales

Por otro lado, este tipo de interacciones espontáneas y cercanas refuerzan la imagen de William y Kate como miembros de la realeza británica accesibles y conectados con el público. Su capacidad para combinar la tradición con la modernidad, y la formalidad con la calidez humana, les ha ganado el cariño y respeto tanto en el Reino Unido como en el resto del mundo.

Además, momentos como este demuestran que la empatía y el sentido del humor pueden ser herramientas muy poderosas para acercar a la monarquía a su pueblo. Cualidades que seguramente les servirán a los príncipes en el futuro, cuando asuman el trono de Inglaterra y se conviertan en reyes.