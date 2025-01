La glamurosa prenda que Ivanka Trump copió a Kate Middleton y se volverá tendencia este 2025

El pasado 20 de enero se llevó a cabo la segunda investidura de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, y desde ese momento su nombre no ha dejado de estar en boca de todo el mundo. Asimismo, cada uno de los miembros de la familia del mandatario republicano no ha salido de la conversación pública.

De los cinco hijos que tiene el también empresario, es Ivanka Trump una de las más populares, ya que su gran sentido de la moda ha hecho que todas las fashionistas la volteen a ver y analicen cada uno de sus looks, dándose cuenta así que la heredera y socialité no está de exenta ser una de las tantas mujeres que inspira su estilo en miembros de la realeza.

Ivanka Trump podría seguir inspirando su estilo en Kate Middleton @ivankatrump

Específicamente, meticulosos observadores lograron notar que la también influencer copió recientemente un outfit a la princesa de Gales, Kate Middleton, quien sin duda resulta uno de los ejemplos más claros a seguir, si de moda formal hablamos.

¿Cuál es la prenda que Ivanka Trump le copió a Kate Middleton?

Basta con hacer un zoom a una de las publicaciones más recientes de Ivanka para darnos cuenta de que la también modelo 43 años posee en su armario un vestido idéntico al que la esposa del príncipe William lució en su concierto de villancicos 2021.

Kate Middleton tiene el mismo vestido que Ivanka Trump Getty Images

El modelo del que hablamos se trata de una creación firmada por Suzannah London. Este coqueto diseño se distingue especialmente por su vibrante color rojo, por su corte entallado y por el llamativo moño que cuelga del cuello, un detalle que definitivamente hace a esta pieza maximalista sea el deseo de las mujeres más poderosas del mundo.

La foto en la que se ve a Ivanka Trump luciendo un vestido igual al de Kate Middleton se trató de un retrato familiar tomado en el Despacho Oval del nuevo presidente de Estados Unidos.

El estilo de Ivanka Trump y Kate Middleton podrìa parecerse más de lo que en realidad pensamos @ivankatrump

En la instantánea aparecen todos los hijos del mandatario, excepto Donald Trump Jr. y Barron. La imagen también muestra a la nieta del presidente e hija de Ivanka, Arabella Rose, quien posó luciendo un abrigo rojo con lazada en el cuello, un estilo también muy a la Kate Middleton.

Cabe recordar que durante este nuevo mandato de Donald Trump, Ivanka servirá como la vicepresidenta de Real Estate Development and Acquisitions de la The Trump Organization, por lo cual los próximos años no saldrá de la mirada pública, dándonos mucho de qué hablar acerca de sus looks, los cuales podrían seguir inspirándose en la estética royal.