Esta es la primera “humillación” para el príncipe Harry este 2024

Después de haber padecido un 2023 difícil al lado de su también exiliada esposa, Meghan Markle, el príncipe Harry vuelve a la escena, esta vez siendo noticia por haber comenzado un 2024 sin el reconocimiento y honor de parte de la Real Academia Militar de Sandhurst.

Resulta que la institución a la que el duque de Sussex ingresó en 2005, decidió excluirlo por completo de su lista titulada “They Also Served”, la cual destaca los nombres de sus doscientos mejores alumnos de todos los tiempos.

El honorífico documento incluye los nombres del primer ministro en tiempos de guerra Winston Churchill, el actor ganador del Oscar David Niven, el astronauta Tim Peake y el presidente nigeriano Murtala Mohammed.

El duque de Sussex ha sido excluido de un importante reconocimiento para los miembros de la academia militar donde fue formado

Incluso, en la lista también figuran los designios de personajes contemporáneos de Harry, que tuvieron relación con él durante su carrera militar, como el coronel británico Richard Kemp, quien fue su superior durante su estancia en Afganistán y también el ex marino Ben McBean, quien, de acuerdo a lo narrado por el mismo duque en sus memorias, perdió un brazo y una pierna, después de haber golpeado al royal durante su estancia como soldados en la guerra.

¿Por qué esta representa la primera “humillación” del año para el duque de Sussex?

La participación del hijo menor del rey Carlos III en labores activistas a favor de los veteranos de guerra, como la recaudación orquestada por “Stand Up for Heroes” o la organización de los Juegos Invictus, habla de la importancia que tuvo para Harry el haber fungido como voluntario en un acontecimiento histórico y atroz como la guerra de Afganistán, por lo que no haber sido considerado en la lista de la academia que lo formó representa para él una “gran herida”, de acuerdo a lo señalado por el Daily Mail.

Además, la exclusión de la lista de alumnos destacados de Sandhurst representa un doble golpe para Harry debido a que Sir Oswald Mosley y Benson Freeman, dos “marginados militares” que se unieron al partido nazi para convertirse en oficiales de las SS, si fueron incluidos en el documento.

El menor de los hijos del rey Carlos III no figura en la lista de los “mejores 200" de la Real Academia Militar de Sandhurst

Por último, por si la “humillación” para el pelirrojo no hubiera sido suficiente con su exclusión del largo listado, cabe destacar que el prefacio del prestigioso “top 200" fue escrito por su hermano mayor, el príncipe William, por lo que omitir su nombre pudo haber sido un ataque directo en contra del controversial royal, a un año de haberse lanzado su libro autobiográfico “Spare (En las sombras)”.