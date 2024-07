¿La reina Letizia Ortiz dejó plantado a Felipe VI en una importante cita? Esto es lo que se sabe

Sin duda, el pasado mes de junio fue un mes lleno de ajetreo para la reina Letizia Ortiz. Juntas, celebraciones de audiencias, y, por supuesto, la celebración del décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI fueron solo algunos de los actos que mantuvieron muy activa la agenda de la royal, quien, a pesar de haber sufrido una lesión en el pie, siguió asistiendo a todos sus compromisos. Sin embargo, parece ser que por fin el ritmo de la consorte va en bajada, o al menos eso es lo pudo haber indicado su última ausencia.

Resulta que el fin de semana pasado se llevó a cabo la boda de la hija de Jaime Alfonsín, quien por años sirviera de mano derecha a Felipe de Borbón, como jefe de la Casa del Rey. A este evento habrían estado invitados tanto el monarca, como su esposa, según reporta el programa ‘Fiesta’. Sin embargo, Letizia habría tomado la fuerte determinación de no asistir y dejar plantado a su marido en esta importante cita, ya que de acuerdo a los informes de la prensa española, el rey sí asistió al enlace.

Este fin de semana, Felipe VI acudió solo a la boda de Natalia Alfonsín Uranga, según los reportes CASA DE SU MAJESTAD EL REY

Definitivamente, el sucesor de Juan Carlos I no podía faltar a la boda de quien sigue siendo uno de sus máximos confidentes, por lo que su presencia parece no haber causado ninguna sorpresa. Pero, el hecho de que el rey no haya acudido del brazo de Doña Letizia, eso sí es noticia.

¿Por qué Letizia Ortiz no acudió junto con Felipe VI a la boda de la hija de Jaime Alfonsín?

Se tiene certeza de que la ex periodista se quedó dentro de la Zarzuela gracias a las confirmaciones del programa presentado por Emma García, en el cual se aseguró que a Felipe acudió al acto en solitario y únicamente se le vio interactuar en algunas pláticas con los asistentes. Esto debido a que la reina pudo haber optado por no asistir con tal de no robar protagonismo a la novia, Natalia Alfonsín Uranga.

Se sabe que a donde quiera que va la reina, todas las miradas y flashes de las cámaras se posan sobre ella y todos los demás agentes sociales alrededor se vuelven personajes secundarios, lo cual resulta una razón de peso para dejar plantado a su marido en una romántica cita de carácter nupcial.

Letizia Ortiz podría haber tenido dos poderosas razones para no acudir a la boda de Natalia Alfonsín Uranga. Paolo Blocco/Getty Images

Aunque otra teoría, propuesta por la revista Lecturas, más bien apunta a que la reina pudo haber decidido quedarse en casa y no asistir a la boda debido a que tanto ella como sus médicos podrían estar considerando que después de una larga jornada de trabajo sin parar, es momento de finalmente descansar; o al menos, eso parece apuntar la agenda de que tiene programada la reina esta semana, la cual cuenta son solo un evento escrito.