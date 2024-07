Jaime del Burgo reapareció e hizo una polémica revelación sobre el plan que tenían con Letizia Ortiz

Luego de unas semanas idílicas para la Familia Real Española tras celebrarse el aniversario de proclamación de Felipe VI, ahora los Borbón se encuentran de nuevo en la polémica luego de que Jaime del Burgo reapareciócon unas polémicas declaraciones y diera nuevos detalles sobre su presunto affaire con Letizia Ortiz.

Recordemos que en diciembre del año pasado el abogado español contó a través de redes sociales que habría tenido un romance con la reina consorte por varios años y de manera intermitente, lo cual desató un gran escándalo dentro de la monarquía española.

¿Qué dijo Jaime de Burgo sobre la reina Letizia?

El excuñado de Doña Letizia ofreció recientemente una entrevista para el medio El Clarín, en donde sosuvo que su presunta relación con ella duro mucho tiempo y que, para él, el verdadero intruso en este asunto sería el rey de España.

Jaime del Burgo aseguró que todavía mantiene contacto con Letizia Ortiz Getty Images / Instagram

“No piensen que tengo algo en contra de Letizia. No es así. Hemos compartido juntos muchos años de nuestras vidas. Hemos sido familia”, señaló. “Como he dicho siempre, la nuestra no fue una relación de amantes. El amante sería él, en todo caso. Quiero decir Felipe”, indicó.

Además, Del Burgo se atrevió a ir más allá y contó que la última vez que habría hablado con ella fue el 12 de mayo y, además, dio detalles de los presuntos planes que tenían para poder vivir su amor junto a la esposa de Felipe VI.

“La nuestra fue una relación de compromiso, duradera, exclusiva, planificamos nuestro futuro juntos y quisimos formar una familia. Compartimos ilusiones, incluso la de envejecer dándonos la mano. Hubo convivencia”, enfatizó.

También, el abogado español se sinceró y reveló lo que lo llevó a hablar de su presunto affaire. “Si yo no cuento esta relación, lo que voy a revelar sobre la podredumbre de la Corona y de los poderes que la rodean no se entendería. Vi y escuché por Letizia, y junto a Letizia. Ella me pidió huir. Y lo intentamos”, recalcó.

Letizia Ortiz le habría pedido a Jaime del Burgo huir juntos, según el mismo abogado español @delburgojaime/ Getty Images

Pero además de ello, al ser cuestionado sobre las intenciones que tiene al hacer estas declaraciones, respondió que solo quiere “dar a conocer a los españoles la realidad de la institución monárquica y sus relaciones con el poder”, según sostiene.

“Es debido a la relación larga que mantuve con Letizia, antes y después de Felipe, que tuve acceso y conocimiento. Los españoles han sido engañados, lo son cada día. Es hora de dar a conocer la realidad de lo que esconde el vértice de la pirámide de nuestra sociedad y proponer soluciones”, señaló a la citada publicación y a la que, además, dice que a Letizia le tiene “el cariño que se le tiene a un viejo amor, a una persona que ha significado tantas cosas”.

Por último, seguramente estas nuevas revelaciones son convertirán en un nuevo dolor de cabeza para el Palacio de la Zarzuela. Mientras tanto, en esta entrevista Del Burgo también indicó que prepara una novela y un libro autobiográfico (y en los cuales auguramos que plasme todo lo que dice haber pasado con Letizia).